כמו צונאמי: תיעוד בלתי נתפס מה'סופר טייפון' שהכה בפיליפינים 

ההצפות בפיליפינים

הפיליפינים מתמודדת בימים האחרונים עם אחת הסופות האכזריות בתולדותיה. סופר טייפון פונג וונג, שפגע בחופי צפון-מזרח האי לוזון, הותיר אחריו תמונה קשה של בתים הרוסים, הצפות כבדות ונפגעים רבים. עד כה דווח על שני הרוגים, אך ישנם נעדרים רבים והמספר צפוי לעלות.

הסופה, שהגיעה עם רוחות במהירות של עד 230 קילומטרים לשעה, גרמה להרס עצום בתשתיות והביאה לפינוי של יותר ממיליון תושבים מאזורי הסיכון. הפגיעה הקשה ביותר נרשמה במחוז אורורה, שם נשטפו כפרים שלמים ונמחקו שכונות שלמות לאורך החוף. בעיירה דינאלונגן, שבה פגע הטייפון לראשונה, דווח על בתים שנהרסו עד היסוד, עצים שנעקרו ומכוניות שנגררו עשרות מטרים בזרם. תושבים סיפרו כי "הרוח נשמעה כמו מנוע סילון בלתי נגמר" וכי "המים עלו מהר כל כך, שלא היה זמן להציל כלום". במחוזות נוספים בצפון לוזון, בהם קגאיאן ואיזבלה, הצפות ענק כיסו שדות אורז וקוקוס, והיבול כולו הושמד. לפי משרד החקלאות המקומי, מדובר באחד האירועים הקשים ביותר לענף מזה עשור.

דרכים ראשיות נחסמו בשל מפולות בוץ, גשרים קרסו, ואלפי בתים נותרו מנותקים. צוותי חילוץ מתקשים להגיע לחלק מהאזורים שבהם קרקע ההרים קרסה תחת הגשמים העזים. גורמי הצלה דיווחו על מקרים של נעדרים וחשש למלכודים בכפרים מרוחקים.

הטייפון גרם גם להפסקות חשמל נרחבות. לפי הרשויות, מיליוני בתים נותרו בחושך במשך יותר מ-24 שעות, ומערכות אספקת המים קרסו לחלוטין בכמה ערים. בתי חולים מקומיים פועלים בחירום, ומתקשים להתמודד עם הזרם המתמשך של נפגעים – חלקם סובלים מהיפותרמיה, אחרים מפציעות כתוצאה מקריסת מבנים.

במנילה ובערים סמוכות נרשמו גשמים עזים, הצפות ושיבושים בתחבורה הציבורית. מאות טיסות בוטלו, שדה התעופה הבינלאומי נסגר לפרקי זמן ממושכים, והמדינה הוכרזה במצב חירום באזורים רבים.

בעקבות הסופה פתח הצבא במבצע חילוץ נרחב. ספינות וסירות מנוע נשלחו אל אזורים מנותקים כדי להביא מזון ותרופות. ארגוני סיוע בינלאומיים הצטרפו למאמץ, והקימו מוקדי חלוקה למים ולמזון בסיסי. הרשויות מעריכות כי שיקום התשתיות יארך חודשים רבים.

פונג וונג הגיעה לפיליפינים זמן קצר בלבד אחרי טייפון קלמאגי, שגרם לנזק כבד בדרום המדינה. שתי הסופות בזה אחר זו יצרו עומס עצום על שירותי ההצלה והסיוע, והביאו את הממשל להכריז על מצב חירום לאומי.