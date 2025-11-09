חודשים לאחר סיום מבצע 'עם כלביא' בניצחון ישראלי מהדהד, משמרות המהפכה מתעקשים על שיקום יכולות הטרור, והערב (ראשון) דווח כי גורמים רשמיים במזרח התיכון ומומחים אומרים כי סיבוב נוסף של מלחמה בין ישראל לאיראן הוא "שאלה של זמן" בלבד.

על פי הדיווח ב'ניו יורק טיימס', בעוד שאיראן טוענת כי הוא נקבר תחת הריסות התקיפות, גורמים רשמיים בישראל העריכו בפני העיתון כי הוא הועבר למקום מסתור. לפי ההערכות, בידי טהרן נותר מצבור אורניום מועשר בהיקף המספיק לייצור 11 פצצות גרעין. במקביל, איראן ממשיכה לעבוד על אתר העשרה חדש, "הר הפיקאקס", שאליו היא מסרבת לאפשר גישה לפקחים בינלאומיים.

במקביל, עלי ואז, מנהל פרויקט איראן בקבוצת המשבר הבינלאומית, אמר ל"טיימס" כי "מפעלי הטילים עובדים כעת 24 שעות ביממה", וכי בעימות הבא הם ישגרו לעבר ישראל 2,000 טילים ביום - ולא 500 ב-12 ימים. לדבריו, בישראל רואים במערכה הקודמת "עבודה שלא הושלמה", ומוכנים לחידוש הלחימה.

עוד צויין בדיווח כי איראן מבודדת מהמערב יותר מאי פעם. מדינות ערב המרכזיות - סעודיה, מצרים ואיחוד האמירויות - מחזקות את השפעתן על וושינגטון ועל טראמפ, בין היתר בזכות קשרים כלכליים ושיתוף פעולה סביב תוכניתו לעזה. סוריה, שהייתה בעבר בת ברית אסטרטגית של איראן תחת משטר אסד שקרס בשנה שעברה, מנסה כעת להתקרב לארצות הברית - ונשיאה החדש צפוי להגיע מחר לבית הלבן לבקש סיוע אמריקני.

בתוך כך, בתוך איראן עצמה, כך לפי הדיווח ב"טיימס", מתנהל ויכוח פנימי: חלק מהבכירים מבקשים להתפשר מול טראמפ כדי למנוע קריסה כלכלית, ואחרים סבורים שאין דרך להידבר עם מי שפרש מההסכם הקודם והפציץ את איראן בעיצומו של מו"מ.

שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר עוֹמְדִים עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַצִּילֵנוּ מִיָּדָם.