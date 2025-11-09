כיכר השבת
"העבודה לא הושלמה"

"ענין של זמן": התחזית המדאיגה והמטרידה לקראת מלחמה מחודשת מול איראן

גורמים רשמיים במזרח התיכון ומומחים אומרים כי סיבוב נוסף של מלחמה בין ישראל לאיראן הוא "שאלה של זמן" בלבד וכי בישראל רואים במערכה הקודמת "עבודה שלא הושלמה" | גורם בכיר אמר כי "מפעלי הטילים עובדים כעת 24 שעות ביממה", וכי בעימות הבא הם ישגרו לעבר ישראל 2,000 טילים ביום - ולא 500 ב-12 ימים (חדשות)

16תגובות
(צילום: הטוויטר של חמינאי ודברות התעשייה האווירית)

חודשים לאחר סיום מבצע 'עם כלביא' בניצחון ישראלי מהדהד, משמרות המהפכה מתעקשים על שיקום יכולות הטרור, והערב (ראשון) דווח כי גורמים רשמיים במזרח התיכון ומומחים אומרים כי סיבוב נוסף של מלחמה בין ישראל ל הוא "שאלה של זמן" בלבד.

על פי הדיווח ב'ניו יורק טיימס', בעוד שאיראן טוענת כי הוא נקבר תחת הריסות התקיפות, גורמים רשמיים בישראל העריכו בפני העיתון כי הוא הועבר למקום מסתור. לפי ההערכות, בידי טהרן נותר מצבור אורניום מועשר בהיקף המספיק לייצור 11 פצצות גרעין. במקביל, איראן ממשיכה לעבוד על אתר העשרה חדש, "הר הפיקאקס", שאליו היא מסרבת לאפשר גישה לפקחים בינלאומיים.

במקביל, עלי ואז, מנהל פרויקט איראן בקבוצת המשבר הבינלאומית, אמר ל"טיימס" כי "מפעלי הטילים עובדים כעת 24 שעות ביממה", וכי בעימות הבא הם ישגרו לעבר ישראל 2,000 טילים ביום - ולא 500 ב-12 ימים. לדבריו, בישראל רואים במערכה הקודמת "עבודה שלא הושלמה", ומוכנים לחידוש הלחימה.

עוד צויין בדיווח כי איראן מבודדת מהמערב יותר מאי פעם. מדינות ערב המרכזיות - סעודיה, מצרים ואיחוד האמירויות - מחזקות את השפעתן על וושינגטון ועל טראמפ, בין היתר בזכות קשרים כלכליים ושיתוף פעולה סביב תוכניתו לעזה. סוריה, שהייתה בעבר בת ברית אסטרטגית של איראן תחת משטר אסד שקרס בשנה שעברה, מנסה כעת להתקרב לארצות הברית - ונשיאה החדש צפוי להגיע מחר לבית הלבן לבקש סיוע אמריקני.

בתוך כך, בתוך איראן עצמה, כך לפי הדיווח ב"טיימס", מתנהל ויכוח פנימי: חלק מהבכירים מבקשים להתפשר מול טראמפ כדי למנוע קריסה כלכלית, ואחרים סבורים שאין דרך להידבר עם מי שפרש מההסכם הקודם והפציץ את איראן בעיצומו של מו"מ.

שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר עוֹמְדִים עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַצִּילֵנוּ מִיָּדָם.

11
שינסו , נראה מה ישאר מהם .
עע
10
לכן צריך להתגייס כל עם ישראל לצבא
נסיך
אתה מיתכון לצבא השם
יוסף חיים נעים
9
מחכים להם
אאא
8
יש להם רק בעיה אחת, שאין להם מים לשתות...
צבי
חוץ מהמים יש להם עוד כמה בעיות... בורא עולם יטפל בהם כמו שצריך.
חסוי
7
לא כל יום פורים כנראה שבמלחמה הבאה מול אירן היא תנצח בענק את ישראל ישראל תפסיד במלחמה הבאה מול אירן המעצמה החזקה במזרח התיכון "אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר" אין לנו על מי להישען אלא אל אבינו שבשמים
ישראל
הפרסיים המטומטמים (הגויים כמובן) לא למדו לקח מהמן שנתלה עם 10 בניו, כך יהיה לחמינאי. מתי יבינו שיש לנו ולארץ ישראל שמירה מיוחדת, מתי??????
יוסי
יש לנו השם יתברך לבטוח רק בו ולעבוד את השם בשמחה
יעקב
6
עכשיו אחרי שיוחזרו החטופים כולם, לביביוב לא תהיה ברירה, הוא יהיה חייב לפתוח בעימות מול מישהו, להסית ממנו את האש…
אחי יהונתן
5
דיבורים, דיבורים. שנים מפחידים מהגרעין האיראני וראינו מה היה בסוף. ה' שומר, רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום. אין עוד מלבדו
יונה
4
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
3
ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם
דוד
2
אז כדאיעכשיו להפציץ אותם מאשר לחכות עד שיהיו מוכנים
יחיאל
מי יפציץ? אתה? אתה בישיבה.
ציון
1
צריך 2 פצצות גרעיניות הראשונה קאטר הניהול טהראן . ואז הכל יסתדר גם לבנון וגם עזה וגם המימון של כל ההפגנות נגדנו בעולם .
מאיר

