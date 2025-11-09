כיכר השבת

מרכז 'נתיבים' חנך את משכנו החדש: "לכוון כל צעיר על פי דרכו"

במעמד רבנים, אנשי חינוך ונציגי משרדי הממשלה נחנך המשכן החדש של מרכז ההכוון לצעירים חרדים • המרכז יפעל לקידום ליווי אישי ומקצועי תוך שמירה על זהות ערכית

"אנחנו רואים כל צעיר כעולם בפני עצמו, עם כוחות, רצונות ויכולות ייחודיים, ומבקשים לעזור לו להגשים את ייעודו מבלי לוותר על זהותו וערכיו" (צילום: מנדי הכטמן)

מרכז 'נתיבים', הפועל בתחום ההכוונה והתעסוקה לצעירים חרדים, חנך בסוף השבוע את משכנו החדש. המרכז נועד לשמש כתובת מקצועית המספקת ליווי, ייעוץ וכלים לצעירים חרדים בבחירת מסלול חיים ותעסוקה, תוך שמירה על זהותם הערכית.

בין המשתתפים באירוע נראו אנשי חינוך, רבנים, אנשי מקצוע, וכן נציגים ממשרד העבודה, ממשרד החינוך ומארגון הג'וינט השותפים לפעילות המרכז.

האירוע נפתח במפגש בלתי פורמלי של שיח מקצועי בין המשתתפים, שעסקו באתגרים ובדרכים לשיתוף פעולה בין הגורמים הציבוריים והחברתיים הפועלים עם צעירים חרדים.

מאירוע קביעת המזוזה (מנדי הכטמן)
את טקס קביעת המזוזה קיים הרב אהרן אוברמייסטר, העוסק בתחום ההכוונה החרדית, שציין את החשיבות שבשילוב תורה עם מציאות החיים המודרנית. לאחר מכן נערך טקס גזירת הסרט, בהשתתפות מנכ"ל המרכז עידן גרסון ונציגי הגופים השותפים.

בדבריו אמר גרסון כי מטרת המרכז היא ליישם את העיקרון "חנוך לנער על פי דרכו", ולסייע לכל צעיר למצוא את הנתיב המתאים לו.

"אנחנו רואים כל צעיר כעולם בפני עצמו, עם כוחות, רצונות ויכולות ייחודיים, ומבקשים לעזור לו להגשים את ייעודו מבלי לוותר על זהותו וערכיו", אמר.

נציגי השותפים בירכו על חנוכת המרכז והביעו תקווה כי הפעילות במקום תעמיק את שיתופי הפעולה בין גורמי הממשלה, החברה האזרחית והמערכת החינוכית החרדית.Retry

