"אין לנו על מי להישען" | הגרמ"צ ברגמן חושף: מה ניבא מרן הרב שך לפני שנים
במהלך העליה לציונו של חמיו, מרן הרב שך זיע"א, התייחס חתנו שיבלחט"א ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן; "כבר לפני שנים רבות שמעתי מהרב שך שתגיע תקופה כזאת וכל אבא יהיה חייב לשמור את הילדים שלו בעצמו שח"ו לא ייקחו אותם לצבא ושצריך למסור את הנפש על זה ואוי לנו שכך עלתה בימינו ואין לנו על מי להישען" | צפו בדבריו המלאים (חרדים)
בליל יום ההילולא, מסר חתנו, ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן שיחת חיזוק בהיכל בית מדרשו ישיבת רשב"י בעיר התורה והחסידות בני ברק.
בבוקר יום ההילולא, פקד ראש הישיבה את ציון חותנו, ולאחר שנשא תפילת רבים, התייחס למצב בעולם התורה בדורנו, ואמר: "חובה להזכיר כאן שכבר תקופה ארוכה שבני הישיבות הקדושות נרדפים. וכבר לפני שנים רבות שמעתי מהרב שך שתגיע תקופה כזאת, וכל אבא יהיה חייב לשמור את הילדים שלו בעצמו, שח"ו לא יקחו אותם לצבא, ושצריך למסור את הנפש על זה, ואוי לנו שכך עלתה בימינו, ואין לנו על מי להישען, לכן אנחנו מבקשים כאן מרבינו הגדול זצ"ל שילך לפני כסא הכבוד ויבקש רחמים על עולם התורה שתתבטל רוע הגזירה".
