אבא חייב לשמור על הילדים "אין לנו על מי להישען" | הגרמ"צ ברגמן חושף: מה ניבא מרן הרב שך לפני שנים במהלך העליה לציונו של חמיו, מרן הרב שך זיע"א, התייחס חתנו שיבלחט"א ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן; "כבר לפני שנים רבות שמעתי מהרב שך שתגיע תקופה כזאת וכל אבא יהיה חייב לשמור את הילדים שלו בעצמו שח"ו לא ייקחו אותם לצבא ושצריך למסור את הנפש על זה ואוי לנו שכך עלתה בימינו ואין לנו על מי להישען" | צפו בדבריו המלאים (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:21