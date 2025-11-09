בקהילת 'חזון יוסף' בבני ברק התקיים מעמד 'הכנסת ספר תורה' חדש תרומת הנדיב רבי ארנון שמש, לע"נ אביו ז"ל, במלאת שנה להסתלקותו.
תחילה נערך מעמד סיום כתיבת האותיות במעמד חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד ובני המשפחה, כשלאחמ"כ יצאה התהלוכה ברוב פאר והדר והמון חוגג לעבר בית המדרש.
בבית המדרש התקיימו ריקודים שעה ארוכה כשכל בני הקהילה מפזזים ומכרכרים לכבוד התורה.
לאחר הכנסת הספר החדש להיכל נערכה סעודת מצוה בהשתתפות חבר מועצת חכמי התורה ור"י 'פורת יוסף' הגאון רבי שמואל בצלאל. חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי יגאל כהן רו"מ יביע אומר, ועוד. וכן אישי ציבור ח"כ אוריאל בוסו, יו"ר המועצה הדתית יחיאל לוי וסגן רה"ע הרב שלמה אלחרר, ועוד.
0 תגובות