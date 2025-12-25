בשידור טעון ורחב יריעה, נע אלי גוטהלף בין מסדרונות הכנסת, זירות המודיעין של איראן, מאבקי משפחות שכולות - ועד אחת המגפות השקטות של ישראל: השמנת יתר אצל ילדים. תוכנית ״כיכר FM״ הפכה לשיקוף חד של מציאות ישראלית רועשת, שבה שום נושא אינו מנותק מהאחר.

״אין לי מה להסתיר״: טלי גוטליב והפחד מפריצה לטלפון

התוכנית נפתחה בשיחה ישירה עם חברת הכנסת טלי גוטליב, שהגיבה לדיווחים על ניסיונות פריצה לטלפונים של אישי ציבור. גוטליב ביטלה את החששות והבהירה כי אין במכשירה חומרים רגישים.

״מי שמחפש אצלי חומרים מסווגים יתאכזב״, אמרה, והוסיפה כי גם אם גורמי מודיעין זרים מאזינים - אין בכך כדי לשנות את התנהלותה. לדבריה, מי שמחזיק חומרים רגישים בטלפון פועל בחוסר אחריות בסיסי.

בהמשך השיחה תקפה בחריפות את התנהלות הצנזורה הצבאית בפרשת המסמכים שנחשפו, וטענה לאכיפה בררנית שמשרתת נרטיב מסוים בצמרת הצבאית.

״אל תנסו להטריל״: כך נראים ניסיונות גיוס של מודיעין זר

חלק מרכזי בתוכנית הוקדש לאזהרה אזרחית ברורה. ספי ברגר, קצין במפלג הביטחוני, ניתח ניסיון פנייה שקיבל גוטהלף מגורם שהציג עצמו כשוטר מצרי המבקש דולרים.

״אין דבר כזה להטריל״, הזהיר ברגר. ״ברגע שאתה מגיב - אתה כבר בתוך מים עמוקים״. לדבריו, כך בדיוק פועלים גורמי מודיעין איראניים: פניות תמימות, הצעות כסף, משימות קטנות - והידרדרות איטית לקשר מסוכן.

המסר היה חד: צילום המסך הראשון צריך להגיע למשטרת ישראל, לא להודעה חזרה. ״אם זה מריח טוב מדי - זה לא אמיתי״.

״החוק הזה נועד לשתק״: משפחות שכולות נגד ועדת החקירה

בהמשך עלה לשידור ליעד ברעם, אביו של נטע ברעם ז״ל, שנפל בקרב. דבריו היו מהחריפים שנשמעו בשידור.

״הצעת החוק לוועדת חקירה לאומית היא בזויה ומבישה״, אמר על יוזמת ח״כ אריאל קלנר. לטענתו, המבנה המוצע נועד למרוח זמן ולמנוע חקירה אמיתית של אירועי 7 באוקטובר.

ברעם הציג קו ברור: רק ועדת חקירה ממלכתית, בראשות שופטים בכירים ובהסכמה רחבה, תוכל להשיב את אמון הציבור. ״מי שמפחד מחקירה - שיישיר מבט לאזרחים״.

סערת הנישואים האזרחיים: החרדים באמת צריכים להילחם על זה?

העיתונאי נהוראי הארי אברג׳יל הציג עמדה חריגה בשיח החרדי סביב תמיכת יו״ר הכנסת אמיר אוחנה בהצעת חוק לנישואים אזרחיים.

לדבריו, הזעם החרדי מוגזם. ״זו לא ליבת הזהות החרדית״, טען. הציבור החרדי, לדבריו, מצפה מנציגיו לפרגמטיות ולא לפופוליזם. ״הוא חכם, הוא מבין פוליטיקה, והוא לא צריך שיגנו עליו מכל הצבעה סמלית״.

השמנה היא מחלה: ״יש היום יותר ילדים שמנים מרעבים״

לקראת סיום שינתה התוכנית כיוון, אך לא את עוצמתה. פרופ׳ רמי וייס, מנהל מחלקת ילדים ברמב״ם, הציג תמונת מצב מדאיגה.

״השמנת יתר היא מחלה כרונית״, קבע. ״לא עניין אסתטי ולא טרנד חברתי״. לדבריו, האחריות מתחילה בבית, דרך דוגמה אישית, ונמשכת גם למערכת החינוך שמרבה לחשוף ילדים למזון מזיק.

״כמו שמחנכים לערכים - צריך לחנך לתזונה״, סיכם.

בין ביטחון, אחריות ובריאות

״כיכר FM״ נחתמה באמירה ברורה: האיומים על ישראל אינם רק מעבר לגבול. הם נמצאים גם במסך, בכנסת, ובצלחת של הילדים.