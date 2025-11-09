כיכר השבת
תנאים מגבילים מחמירים

 "אני אדאג שתמות" - כתב אישום חמור נגד תושב הרצליה שאיים על ראש העיר

כתב אישום הוגש נגד אליה סליק, תושב הרצליה, בגין איומים על ראש העיר יריב פישר. סליק פגש את ראש העיר ברחוב ואמר לו "אני אדאג שתמות". הנאשם אותר ונעצר באמצעות מצלמות העירייה, שזיהו את הטרקטורון שלו. מדובר בנאשם בעל הרשעות קודמות שאינו מרוצה מתפקודו של ראש העיר.

ראש עיריית הרצליה בדיון בכנסת על חוק הרבנים (צילום: ערוץ כנסת)

יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה היום (ראשון) כתב אישום חמור נגד תושב המרכז, אליה סליק (46) מהרצליה, בגין עבירת איומים כלפי ראש עיריית הרצליה, יריב פישר. במקביל, הוגשה בקשה לבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם במעצר בית מלא עד תום ההליכים המשפטיים.

פרטי האירוע: "הלוואי שתמות"

על פי כתב האישום, אירוע האיומים התרחש ביום שישי האחרון, סמוך לשעה 12:0ריים, ברחוב בן גוריון בהרצליה. ראש העיר פישר עמד במקום יחד עם מנכ"ל העירייה, כשסליק יצא מבניין "לב העיר" הסמוך, רכוב על טרקטורון.

  • האיום: הנאשם הבחין בפישר ממרחק של כעשרה מטרים, ניגש אליו וקרא לעברו: "אני אדאג שתמות, הלוואי שתמות". הנאשם חזר על דבריו הקשים מספר פעמים.תיעוד: מנכ"ל העירייה תיעד את האירוע, והצילומים הועברו ל.

גרסת הנאשם: תסכול ממדיניות האכיפה

לאחר שאותר ונעצר על ידי המשטרה, הוצגו בפני אליה סליק הצילומים מהאירוע, והוא זיהה את עצמו.

  • הודאה חלקית: בחקירתו הודה סליק כי אכן קילל את ראש העיר ואיחל לו למות, אך הכחיש כי התכוון לאיים עליו.המניע הנטען: לטענתו, פעל מתוך תסכול כלפי מדיניות האכיפה העירונית, וציין כי "נמאס לי שכל בעלי העסקים מקבלים דוחות".

בשל חומרת העבירה והרקע לאירוע, הגישה יחידת התביעות את כתב האישום ובקשה לתנאים מגבילים חמורים הכוללים מעצר בית מלא, במטרה להגן על ראש העיר ולהבטיח את ניהול ההליך המשפטי כסדרו.

