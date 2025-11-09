תנאים מגבילים מחמירים "אני אדאג שתמות" - כתב אישום חמור נגד תושב הרצליה שאיים על ראש העיר כתב אישום הוגש נגד אליה סליק, תושב הרצליה, בגין איומים על ראש העיר יריב פישר. סליק פגש את ראש העיר ברחוב ואמר לו "אני אדאג שתמות". הנאשם אותר ונעצר באמצעות מצלמות העירייה, שזיהו את הטרקטורון שלו. מדובר בנאשם בעל הרשעות קודמות שאינו מרוצה מתפקודו של ראש העיר.

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 14:49