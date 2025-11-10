גרינברג מחוץ לחתונה ( צילום: באדיבות המצלם )

ראש עיריית בית שמש, שמוליק גרינברג, הותקף אמש (ראשון) בבני ברק על ידי קיצונים, בצל המחאות כנגד אישי ציבור חרדים, בעקבות מעצרם של תלמידי הישיבות על ידי המשטרה הצבאית.

גרינברג, שהגיע לחתונת בנו של ראש העיר אלעד יהודה בוטבול באולמי 'כתר הרימון' בעיר, הותקף על ידי קבוצת קיצונים שצעקו לעברו קריאות גנאי, זרקו לעברו חפצים והדביקו מדבקות על רכבו.

גרינברג ובוטבול, אמש ( צילום: באדיבות המצלם )

לאחר מספר דקות גרינברג הצליח להיחלץ בכוחות עצמו מהמהומה ללא פגע. בהודעה שפרסמו חברי סיעת 'דגל התורה' בבית שמש נכתב: "מביעים זעזוע עמוק ומגנים בחריפות את מעשה התקיפה כלפי ראש העיר בעיר בני ברק". עוד כתבו: "אלימות מכל סוג ובפרט כלפי נבחרי ציבור היא חציית קו אדום שאסור לעבור עליו בשתיקה. יש לנהוג באפס סובלנות כלפי תופעות כאלה, ולתת גיבוי מלא לכל מי שפועל במסירות למען הציבור".

רכבו של גרינברג, אמש ( צילום: באדיבות המצלם )

חברי הסיעה הוסיפו: "אנו מחזקים את ידי ראש העיר ומביעים תקווה שהרשויות יפעלו למצות את הדין עם התוקפים במהירות ובנחישות".