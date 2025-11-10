הרוחות בניו יורק סוערות לאחר בחירת ראש העיר האנטי ישראלי זוהרן קוואמה ממדאני, ראש העיר המוסלמי הראשון בתולדות העיר, הידוע באמירותיו הקיצוניות נגד ישראל.

במהלך שיעורו השבועי בשפת האנגלית בביתו לתושבי חו"ל, התייחס בשבוע האחרון הפוסק הגר"מ שטרנבוך לבחירתו של ממדאני, ואמר "אסור לדאוג". הוא אולי רוצה לעשות רע, ואולי גם יכול, אבל אם הקב"ה לא ירצה, הוא יהיה עצלן ולא יעשה כלום".

את דבריו הנחרצים פתח הגר"מ שטרנבוך בהזדהות עם מצב יהדות ניו יורק: "היהודים ב"ניו יורק" עוברים כיום תקופה לא פשוטה, נבחר שם ראש עיר מוסלמי, וישנם יהודים ב"ניו יורק" שמפחדים ממנו".

אבל, הוסיף הגר"מ: "צריך לזכור שהקב"ה איתנו! וכיון שהקב"ה איתנו, לא יוכל אותו גוי לעשות לנו כלום, וחס ושלום לא להתבלבל ולחשוב כאילו הוא יכול לעשות לנו איזה רע".

במרכז דבריו סיפר סיפור מאלף על הגר"ח מבריסק: "הגאון רבי חיים מבריסק היה אומר, "אני הולך ברחוב העיר בבריסק, וממולי מגיע גוי, והנה הוא בוודאי רוצה להרוג אותי, והוא גם יכול להרוג אותי, אבל למה הוא לא הורג אותי? כי הקב"ה עושה אותו עצלן!!

"וכך גם כאן", סיים הגר"מ את דבריו, הגוי הזה (ממדאני) אולי רוצה לעשות רע, ואולי גם יכול, אבל אם הקב"ה לא ירצה, הוא יהיה עצלן ולא יעשה כלום.

בסוף דבריו סיכם הגר"מ: "אסור לדאוג ולפחד ממנו, רק לבטוח בה', אין לנו לדאוג, הקב"ה כבר ידאג לנו".