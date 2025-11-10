דובאי רשמה הישג עולמי מרשים והוכתרה כיעד המבוקש ביותר על ידי עשירי תבל, כשהיא עוקפת לראשונה את ניו יורק בצמרת הדירוגים. על פי מחקר חדש של חברת הנדל"ן הגלובלית Savills Plc, שבחן שלושים ערים מרכזיות בעולם, האמירות הפכה לכתובת המועדפת של האלפיון העליון בזכות חופש כלכלי כמעט מוחלט, ביטחון אישי ותשתיות מתקדמות במיוחד. הסקר פורסם היום (שני) בעיתון בלומברג.

הדוח של Savills, שצוטט על ידי Bloomberg, מראה כי דובאי נהנית משילוב נדיר של יתרונות מס, רמת ביטחון מהגבוהות בעולם ומערכת חינוך בינלאומית מהמתקדמות ביותר. בעיר אין מס ירושה, אין מס על רווחי הון ואין מס עושר – יתרונות שהפכו אותה למוקד משיכה בלתי רגיל עבור בעלי הון ויזמים מכל רחבי הגלובוס.

במקביל, מערכת החינוך של דובאי מובילה את הדירוג עם מספר בתי הספר הבינלאומיים הגבוה ביותר בעולם, ורבים מהם מדווחים על רשימות המתנה ההולכות ומתארכות ככל שזרם המשפחות החדשות גדל.

המחקר מצביע גם על כך שסביבה עסקית יציבה ורגולציה נוחה הפכו לגורמים מרכזיים בהחלטה היכן להתמקם. דובאי וניו יורק מובילות את הרשימה בזכות מדיניות פרו־עסקית ויתרונות מס, אך היתרון של דובאי טמון ביציבות הגיאופוליטית שלה ובגישה פתוחה למשקיעים מכל תחום.

אחד הגורמים שתרמו במיוחד למעמדה הוא תוכנית "ויזת הזהב" של איחוד האמירויות, המעניקה תושבות לעשר שנים בתמורה להשקעה של כשני מיליון דירהם – כ־545 אלף דולר ומאפשרת לבעלי הון להנות משקט רגולטורי, חופש תנועה ומערכת כלכלית ידידותית.

בדוח נכתב כי ניכרת "תפנית ברורה" במפת ההעדפות של עשירי העולם, מעבר מערים פיננסיות ותיקות כמו לונדון וניו יורק לעבר יעדים חדשניים וגמישים יותר מבחינת מדיניות מס, כמו דובאי, שנזן ובנגלור. בעוד שלונדון שמרה על המקום הראשון במדד איכות החיים, מערכת המס הנוקשה של בריטניה החלישה את מעמדה בקרב בעלי ההון המבוגרים.

עוד עולה מהנתונים כי לאחר ירידה חדה שנרשמה בשנת 2022, היקף ההון העולמי שב לעלות. בשנת 2024 נוספו בעולם למעלה מ־680 אלף מיליונרים חדשים, ומספרם צפוי לגדול ביותר מחמישה מיליון עד סוף העשור, רבים מהם באסיה ובמזרח התיכון.

המגמה ברורה: מרכז הכובד של עושר והשפעה עולמית נודד מזרחה, ודובאי נמצאת בלב התנועה הזו. האמירות מצליחה לשלב יוקרה, ביטחון, מדיניות מס נוחה ופתיחות בינלאומית ומבססת את מעמדה כעיר של האליטה העולמית בעידן החדש.