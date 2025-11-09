כיכר השבת
לקח בחשבון? ממדאני לא יוכל להוריד את המזוזה בכניסה לביתו

בכניסה למשכנם הרשמי של ראשי עיריית ניו יורק מוצבת מזוזה. קבע אותה ראש העיר היהודי לפני כיובל שנים אברהם בים. חוקי השימור העירוניים מונעים להוריד אותה | אם יבחר ממדאני לגור בבית הוא כנראה יצטרך להיתקל בה תכופות בכניסה (יהדות בעולם)

בכניסה הראשית ל"אחוזת גרייסי", האחוזה המשמשת כמקום מגורם של ראשי העיר ניו יורק, קבועה עד היום מזוזה. התקין אותה בזמנו לפני כחמישים שנה ראש העיר היהודי השני בעיר הגדולה אברהם בים.

בעוד זמן קצר צפוי להיכנס לאחוזה ראש העיר החדש של ניו יורק, זהוראן ממדאני, שנחשב לפרו פלסטיני ורבים אף מזהים בו מוטיבים אנטישמים חמורים. היום (ראשון) צוין באתר Ynet כי גם אם ירצה ממדאני להסיר את הסממן היהודי בכניסה לבית - לא יוכל לעשות זאת.

הסיבה: חוק שימור עירוני קובע שאסור לבצע כל שינוי בקומת הכניסה של הבית הגדול והמפואר. בין היתר משום שקומה זו מיועדת לאירוח רשמי. ממדאני אם כן ייאלץ ככל הנראה להביט מידי פעם במזוזה בפתח ביתו.

אחוזת גרייסי שוכנת באזור וילות יוקרתי לאורך חוף "איסט ריבר" במרכז מנהטן והיא משתרעת על פני כ-1,020 מ"ר וכוללת מעון פרטי רשמי ואזור אירוח וקבלת קהל פתוח לציבור.

לפי ויקיפדיה, בבניין המרכזי של האחוזה ישנם חמישה חדרי שינה, סלון אירוח רשמי ואולם נשפים והוא מוקף במדשאה רחבה וגנים, בהם שדרת עצי תפוח ותאנה וגן ירק.

ממדאני, שנבחר בשבוע שעבר לראשות העיר הגדולה, מתגורר כיום בדירת חדר צנועה בשכונת אסטוריה, בחלק המערבי של רובע קווינס. השכונה שוכנת מול אזור האחוזה במנהטן. הנהר המפורסם של ניו יורק חוצץ בין השכונות. ממדאני עשה קמפיין על הדירה הקטנה שלו. בקרוב הוא יוכל, אם ירצה, לקבל שדרוג דרמטי בתנאי המחייה ביום יום.

אחרי 50 שנה בטח פסולה אם לא בדקו, אולי יש דיבוק במילה עיניכם שיצאו לו העיניים
אדי
3
אולי עדיף שיוריד שלא תשמור עליו
יהודי פשוט
2
אפשר להוריד כדי לבצע בדיקה שגרתית? קשה להאמין שאחרי 50 שנה המזוזות עדיין כשרות.
מישהו
1
זה לא מה שמעניין אותו הוא דואג להשתלא ולפזר אנטישמיות בעורמה ובעקביות כמו היטלר- תלמדו היסטוריה
יו

