בית משפט מחוזי בניו יורק גזר לאחרונה על צעיר מקומי כבן 20 שבעה עשר חודשי מאסר, בעקבות תקיפות חוזרות ונשנות כנגד יהודים במהלך השנתיים האחרונות.

מכתב האישום שהוגש נגד הצעיר עולה כי הוא תקף פיזית שלושה יהודים במהלך הפגנות נגד המלחמה בעזה.

התקיפה הראשונה התרחשה באמצע חודש אפריל 2024. הצעיר הגיע להפגנה נגד ישראל במנהטן, סמוך לבורסה של ניו יורק, וענד סרט ירוק - הדומה לסרט שעונדים על ראשם מחבלי חמאס השפלים.

במהלך ההפגנה הוא התקרב למפגינים פרו ישראלים, שנכחו במקום, וניסה לתקוף אותם. שוטרי משטרת ניו יורק עצרו אותו והכניסו אותו לניידת המשטרה.

בדרכו לניידת הצליח הצעיר לבעוט בבטנו של סטודנט יהודי שנכח במקום. הסטודנט עמד ליד מפגינים יהודים אחרים שלבשו כיפות, החזיקו בידיהם דגלי ישראל ושרו שירים יהודיים.

זה היה אירוע התקיפה הראשון. האירוע הנוסף התרחש מספר חודשים לאחר מכן, לפני כשנה, בחודש דצמבר 2024.

שוב זה קרה בהפגנה הקשורה למלחמה בעזה, ושוב במנהטן. הפעם ליד אוניברסיטת קולומדיה. הצעיר הבחין בסטודנט יהודי, כיפה לראשו, שעל כתפיו תלוי דגל ישראל, ושר שירים יהודיים. הסטודנט עמד ליד אחיו.

הצעיר הנאשם התקרב בשלב מסוים לאחים, וגנב את הדגל מידיו של האח ונבלע בין הקהל במקום. שני האחים מיהרו לעקוב אחרי הצעיר כדי לקחת את הדגל בחזרה. אבל הצעיר המתין לרגע הזה. הוא התנפל על הסטודנט והיכה אותו באגרוף. זו הייתה התקיפה השנייה.

התקיפה השלישית התקיימה כעבור שבועות אחדים, שוב במהלך הפגנה במנהטן הקשורה למלחמה בעזה. גם הפעם מדובר היה במפגין שאחז בדגל ישראל ובסממנים יהודיים בולטים.

הפעם הצעיר התוקף לבש כפייה. הוא התקרב ליהודי וניסה להפיל אותו. המפגין היהודי ניסה להשיב מלחמה. הוא קילל את התוקף והדף אותו, אבל התוקף התנפל עליו באגרוף.

כאמור, נגזר עליו לאחרונה עונש של 17 שנות מאסר. עיון ברשתות החברתיות של התוקף המחישו כי מדובר באנטישמי התומך בקבוצות אנטי יהודיות. זה חשף את מניעיו לתקיפות.

לפי הדיווח ב'קראון הייטס אינפו', שדיווח בהרחבה על האישום, נגזרו על הצעיר בנוסף גם שלוש שנות שחרור בפיקוח אחרי שירצה את מאסרו.

התובע האמריקני ג'יי קלייטון אמר כי "העונש שהוטל במשפט מבהיר שתושבי ניו יורק לא יסבלו אלימות המבוססת על שנאה, וכי נתבע באגרסיביות את אלה המבצעים פשעי שנאה". הוא שיבח את עבודת ה-FBI, את התובע המחוזי של מנהטן ואת משטרת ניו יורק על עבודתם.