ימים לאחר בחירתו של זוהראן ממדאני לראשות העיר ניו יורק, ב'רויטרס' ביקשו לבחון את דעתם של יהודי ניו יורק. בין פחד וחשש לתומכים מובהקים של השמאלן הרדיקלי, היהדות הניו-יורקית נראית מפוצלת מתמיד.

במאמר המוסגר יש לציין כי ככלל, היהדות החרדית התייצבה מאחורי אנדרו קואומו, למעט חלקים מחסידות סאטמר ומיעוט חרדי נוסף.

מצביעיו היהודים של ממדאני הם בעיקר ליברליים, רפורמים ויהודים אנטי-ישראלים, אך גם כאלה שהנושא הישראלי אינו נוגע להם או מעניין אותם - בלי קשר לבחירתו של ממדאני.

לפי נתונים שנאספו ופורסמו מעט לאחר היוודע התוצאות, בבחירות לראשות עיריית ניו יורק קיבל אנדרו קאומו כשני שלישים מקולות היהודים בעיר, בעוד ששליש מהם הצביעו לזוהראן ממדאני.

הפער הזה שיקף קרע הולך ומתרחב בתוך הקהילה היהודית הדמוקרטית בעיר, בין הדור הוותיק המזוהה עם תמיכה מסורתית בישראל לבין צעירים ליברליים הרואים עצמם פרוגרסיביים ובלתי-מחויבים לסוגייה הישראלית.

בכתבה הובאו דבריה של סגנית נשיא בארגון UJA-Federation of New York שאמרה כי “ביום שלמחרת הבחירות, רבים מחברי הקהילה שלנו התעוררו בתחושת חוסר נחת. יש הרבה אי-וודאות לגבי האופן שבו ינהג ראש העיר ממדאני כאשר ייכנס לבית העירייה.”

ממדאני עצמו ניסה להפיג חששות לאחר שנבחר, וגינה כתובת נאצה אנטישמית שרוססה בבית ספר יהודי בברוקלין. הוא כתב: “כראש עיר, תמיד אעמוד איתן לצד שכניי היהודים כדי לחסל את תופעת האנטישמיות בעיר שלנו.”

בתוך הקהילה היהודית ניכרה מחלוקת סביב יחסו של ממדאני לישראל ולסיסמאות כמו “גלובליזציה של האינתיפאדה”. חלקם הביעו אמון בכוונותיו, אחרים חששו ממנו. ג’ונתן גרינבלט, מנכ"ל הליגה נגד השמצה, הצהיר: “המשימה שלנו היא פשוטה למדי – להגן על העם היהודי.” הוא אף החליט להקים מנגנון שיבחן מקרוב את תגובותיו של ממדאני לתופעת האנטישמיות. ממדאני ייכנס לתפקידו בראשון לינואר הקרוב.

גם בקרב הציבור היהודי נשמעו קולות שונים. רוני זהבי-ברונר, צעירה ישראלית בת 26 שהתנדבה בקמפיין של ממדאני, סיפרה: “אני תומכת בממדאני לא למרות השקפותיו על ישראל ופלסטין, אלא דווקא בגללן. אני לא חושבת שדיבור נגד רצח עם הוא סיכון גדול כל כך.”

לעומתה, אליסון דבלין, בת 50 ממנהטן, סיפרה: “אני מרגישה מדוכאת. אני בהחלט מודאגת כי אני יהודייה בגלוי, אני ציונית בגלוי. אני לא יודעת מה הולך לקרות. אני לא יודעת אם אני אמשיך לגור בעיר אחרי זה.”

קול אחר נשמע מקורין גרינבלט, בת 27, עובדת באקדמיה בעיר: “הערכתי את האופן שבו ממדאני התעניין להגיע למגוון רחב של הקהילה היהודית, לא רק לאלה שמסכימים איתו לחלוטין פוליטית, כי הקהילה היהודית מגוונת מאוד פוליטית.”

אנדרו קאהן מברוקלין ביקש להרגיע את הרוחות: “בואו ניתן לו הזדמנות להראות שמחויבותו להיאבק באנטישמיות היא אמיתית, ונעבוד איתו לבנות סוג של סולידריות בין הקהילות שעושה את כל תושבי ניו יורק לבטוחים יותר.”