הפיליפינים מתמודדות בימים אלה עם סופת-על חדשה בעוצמה אדירה, בעודם מנסות להתאושש מהאסון הקודם שפקד את המדינה בטייפון קלמאגי.

יותר מ-900 אלף תושבים כבר פונו מבתיהם, כאשר הטייפון פונג-וונג, הנקרא מקומית אוואן, החל להכות באי לוזון המרכזי ברוחות עזות וגשמים כבדים. בתי ספר ומקומות עבודה הושבתו באזורים רבים, ובהם גם מטרו מנילה, בעקבות הוראות החירום.

הטייפון צפוי לפגוע ישירות באזור מחוז אורורה כבר בליל ראשון, בעוצמה מרבית של רוחות קבועות במהירות 185 קמ״ש ומשבים של עד 230 קמ״ש (!). השירות המטאורולוגי הכריז על רמת הכוננות הגבוהה ביותר – דרגה מספר 5 – במחוזות קטנדואנס, קמרינס סור ואורורה, בעוד שבירת המדינה והפרובינציות הסמוכות הועמדו בדרגת אזהרה 3.

שר ההגנה קרא לתושבים לציית להוראות הפינוי באופן מיידי. "אל תמתינו לרגע האחרון," הזהיר בנאום פומבי. "כשאנחנו נאלצים להציל אנשים ברגעים האחרונים, אנחנו מסכנים גם את חייהם של השוטרים, החיילים, הכבאים ואנשי המשמר החופי."

הרשויות מקוות להימנע הפעם מנפגעים, לאחר שטייפון קלמאגי שפקד את המדינה רק לאחרונה גבה את חייהם של 224 בני אדם בפיליפינים ועוד חמישה בווייטנאם, והותיר אחריו הרס רחב בחופי שתי המדינות.

במחוז איזבלה שבצפון לוזון נראו עשרות משפחות מתגודדות באולמות ספורט שהוסבו למקלטים זמניים. כריסטופר סנצ’ס, בן חמישים, סיפר לרויטרס כי הוא ובני משפחתו עזבו את ביתם מוקדם בבוקר. "אנחנו גרים סמוך לנהר, ובכל סופה המים עולים לגובה אדם. לכן שמנו את החפצים על הגגות ובאנו לכאן," אמר. לצדו, סבתות, ילדים ונכדים מנסים לעבור את הסופה בשלום. "כולנו יחד פה. אנחנו פשוט מפחדים," הוסיף.

כתבת רויטרס במקום תיארה שמים אפורים ותחושת חנק באוויר, עצים שנשברו תחת משבי הרוח, וגשם סוחף שהקשה על הנסיעה בכבישים. תצלומי משמר החופים הפיליפיני הראו משפחות הנושאות תיקים ומטפסות על משאיות לאחר שחצו נהרות בסירות קטנות.

ההשפעה של פונג-וונג כבר מורגשת: אזור ויסאיאס המזרחי דיווח על הפסקות חשמל, וכמעט 400 טיסות – פנים-ארציות ובינלאומיות – בוטלו. הצבא הפיליפיני הסיט כ-2,000 חיילים מאימונים מבצעיים כדי לתגבר את מערך הסיוע ההומניטרי וההצלה.

פונג-וונג היא הסופה ה-21 שפוקדת את הפיליפינים השנה – מדינה שבממוצע חווה עשרים סופות בשנה – ומעמיסה עוד יותר על כוחות ההצלה שכבר מתמודדים עם שיקום קהילות שנחרבו בקלמאגי. הפעם, מקווים שם, המוכנות תציל חיים.