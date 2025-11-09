כמו בסרט אקשן: רכב צנח במדרגות עירוניות בלב סאו פאולו | צפו

אירוע מוזר התרחש בבוקר שבת האחרונה, כאשר נהג בן 47 בדרום סאו פאולו איבד שליטה על רכבו, מה שהוביל לאירוע חריג ודרמטי. הנהג, שזהותו לא פורסמה, איבד שליטה על הרכב בשכונת ז'רדים אפורה.

בנסיבות שעדיין נחקרות, הרכב "עף" מעל המדרגות הענקיות ונפל היישר על גרם המדרגות אחר. הרכב המשיך להתגלגל עד שנעצר לבסוף בחלקו התחתון של גרם המדרגות.

צוותי מכבי האש הוזעקו במהירות למקום, הממוקם ברחוב פאולו דה סוזה סנטוס. הנהג חולץ מהריסות הרכב על ידי הכבאים.

על אף הפציעות והמראה הקשה של הרכב המרוסק, מזכירות הביטחון הציבורי של סאו פאולו (SSP-SP) אישרה פרט חשוב: הנהג לא הראה סימני שכרות בעת החילוץ, ואף לא שימוש בחומרים אחרים שהיו עלולים לפגוע בכישורי הנהיגה שלו.