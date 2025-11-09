כיכר השבת
בהחלט מפתיע ומרגש

שרים "עם ישראל חי" במבטא מוזר | צפו בתיעוד לא שגרתי מהאיים הכי רחוקים מפה

הרב יוסף גרמון נשיא הקואליציה ההומניטרית ולשעבר רבה הראשי של גואטמלה, בשירת "עם ישראל חי" עם שבט לאו באיי שלמה - אחד האיים הכי מרוחקים פיזית מישראל - אבל עם אהבה בלתי נגמרת לישראל • צפו (בעולם)

הרב ג'רמון באיי שלמה

הרב יוסף גרמון נשיא הקואליציה ההומניטרית ולשעבר רבה הראשי של גואטמלה, מבקר במדינות רבות במסגרת תפקידו.

לאחרונה הוא ערך ביקורים באיי שלמה, סמואה ומדינות האיים בפסיפיק, שם קיבלו אותו באהדה, בשל היותו יהודי וגם ישראלי.

במהלך ביקורו של הרב ג'רמון בשבט לאו באיי שלמה, הילידים פצחו יחד עמו בשירת "עם ישראל חי".

הרב ג'רמון אמר ל'כיכר השבת' בהתרגשות: "על אף היותן של המדינות הללו - הרחוקות ביותר בעולם, הן אוהבות את ישראל מאוד וזה מורגש בכל מקום!".

יצוין, כי ישנן מדינות רבות באפריקה ובמקומות מרוחקים מאוד מישראל, שעל פי האמונה שלהן, הם חייבים לכבד את היהודים ואת המדינה שלהם.

