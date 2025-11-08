תנועה אנטי ישראלית בולטת שתמכה בזוהרן ממדני לראשות עיריית ניו יורק לא מבזבזת זמן וממהרת לנצל את הניצחון לראשות העיר. תנועת "הדמוקרטים הסוציאליסטים של אמריקה (DSA), העבירה מסמך דרישות מפורט לראש העיר החדש.

DSA היא תנועת האם החזקה והמשפיעה ביותר של האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, ומחזיקה בעמדות קיצוניות. החברים באגף זה מיישרים אתה קו ובכירי המפלגה הדמוקרטית, שנחשבים אנשי הזרם המרכזי, לוקחים בחשבון את עמדותיה.

המסמך, שנחשף במגזין המקוון "רק חדשות" (Just News) ופורסם ע"י העיתונאי אריאל כהנא, הועבר לאנשי ממדני, וכלל את הדרישות הבאות בנוגע לישראל:

להוציא את כספי הפנסיה של העיר מאג"ח וניירות ערך ישראליים

למשוך את כספי העיר מבנקים המלווים כסף לישראל או עושים עסקים בישראל

לסיים את חוזים של העיר עם חברות שעושות עסקים עם ישראל

להפעיל חנויות מכולת המנוהלות על ידי העיר ללא תוצרת ישראלית

לחקור סוכני נדל"ן המארחים מכירות בלתי חוקיות של אדמות גנובות ב"גדה המערבית"

לגרש יצרני ומובילים של נשק מאזור המטרופולין של ניו יורק

להוציא את השקעות בקרן ההשקעות של אוניברסיטת ניו יורק ולהחזיר את הפרופסורים שפוטרו שלא כדין

לפרק את המועצה הכלכלית 'ניו יורק-ישראל' שהקים ראש העיר הקודם, אריק אדאמס

להפסיק את דיכוי המפגינים וקבוצת התגובה האסטרטגית של משטרת ניו יורק

לבטל את המעמד של עמותות המגייסות כספים עבור צה"ל

להפסיק את אימוני משטרת ניו יורק עם כוחות החיילים"

"לעצור את נתניהו וחיילי צה"ל פעילים בגין פשעי מלחמה" – מעצר שממדני כבר אמר כי בכוונתו לעשות. כידוע, נתניהו מגיע לעיר לפחות פעם בשנה כדי לנאום בעצרת הכללית של האו"ם. בהקשר זה נאמר עוד במסמך כי אף "שניו יורק/ארה"ב אינם חלק מה-ICC (בית הדין בהאג) הם עדיין יכולים לכבד צווי ICC ולעצור אזרחים זרים", כאשר הכוונה היא לנתניהו.

על פי הדיווח, המסמך כלל כאמור דרישות נוספות, "אנטי מלחמתיות" כלשונם. עם זאת, את הצעדים נגד ישראל הם מגדירים כ"סדר עדיפויות עליון".