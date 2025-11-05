בוושינגטון כבר התרגלו לכך שאין לדעת מה ייצא מהפה של דונלד טראמפ, והפעם זה היה על חשבונו של הנשיא הסיני שי ג'ינפינג.

במפגש עם עיתונאים, התפנה הנשיא לדבר על פגישתו האחרונה עם נשיא סין, שי ג'ינפינג. "הוא אדם קשוח, חכם מאוד, באמת חכם," פתח טראמפ, תוך שהוא מרים גבה לעבר הכתבים. "התקשורת לא אוהבת כשאני אומר עליו דברים כאלה, הם רוצים שאקרא לו טיפש. אבל יש לו 1.4 מיליארד איש שמקשיבים לו – זה משהו."

מכאן, השיחה קיבלה תפנית לכיוון בלתי צפוי. טראמפ תיאר בהתלהבות את הסצנה סביב שולחן הדיונים: "שי נכנס עם בערך שישה אנשים מכל צד, וכולם עומדים דום. ממש כמו במחנה משמעת. אמרתי לאחד מהם משהו – שום תגובה. שאלתי, אתה הולך לענות לי? כלום. שי אפילו לא נתן לו לדבר!"

הנשיא האמריקאי, שלא נותר אדיש, הסיק מיד מסקנות ניהוליות: "אמרתי לעצמי – אני רוצה שהקבינט שלי יתנהג ככה! אני דורש מהם לשבת ישר, כמו פסלים. לא ראיתי בחיים שלי גב זקוף כזה, ולא ראיתי אנשים כל כך מפוחדים."

כשאחד מהנוכחים הזכיר בעדינות שלארה"ב יש סגנון קצת אחר של ממשל, טראמפ רק חייך והמשיך: "יש להם אפילו מישהו כמו סגן נשיא שם. שאלתי אותו שאלה, והוא פשוט לא זז. אמרתי – מה לא בסדר איתו? ואז שי אומר: 'אני אענה על כל השאלות.' אמרתי לעצמי – ככה זה צריך להיות! למה אצלנו ג'יי.די. מתפרץ כל הזמן לשיחות? אולי ננסה את זה לשבוע, שיהיו כולם דוממים כאלה. רק לשבוע, זה יהיה נחמד."

צפו בדברי הנשיא.