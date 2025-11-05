כיכר השבת
לא פוליטיקלי קורקט

טראמפ סיפר בדיחה על הנשיא הסיני - הנוכחים התפוצצו מצחוק | צפו 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ידוע בסגנונו החופשי והלא-פוליטיקלי קורקט, הדבר בא לידי ביטוי גם כששוחח עם עיתונאים על פגישתו עם שי הסיני | הנשיא סיפר שהוא פנה לאחד מיועציו - שסירב לענות - כך זה הסתיים (חדשות, בעולם)  

(צילום: C-SPAN)

בוושינגטון כבר התרגלו לכך שאין לדעת מה ייצא מהפה של , והפעם זה היה על חשבונו של הנשיא הסיני שי ג'ינפינג.

במפגש עם עיתונאים, התפנה הנשיא לדבר על פגישתו האחרונה עם נשיא סין, שי ג'ינפינג. "הוא אדם קשוח, חכם מאוד, באמת חכם," פתח טראמפ, תוך שהוא מרים גבה לעבר הכתבים. "התקשורת לא אוהבת כשאני אומר עליו דברים כאלה, הם רוצים שאקרא לו טיפש. אבל יש לו 1.4 מיליארד איש שמקשיבים לו – זה משהו."

מכאן, השיחה קיבלה תפנית לכיוון בלתי צפוי. טראמפ תיאר בהתלהבות את הסצנה סביב שולחן הדיונים: "שי נכנס עם בערך שישה אנשים מכל צד, וכולם עומדים דום. ממש כמו במחנה משמעת. אמרתי לאחד מהם משהו – שום תגובה. שאלתי, אתה הולך לענות לי? כלום. שי אפילו לא נתן לו לדבר!"

הנשיא האמריקאי, שלא נותר אדיש, הסיק מיד מסקנות ניהוליות: "אמרתי לעצמי – אני רוצה שהקבינט שלי יתנהג ככה! אני דורש מהם לשבת ישר, כמו פסלים. לא ראיתי בחיים שלי גב זקוף כזה, ולא ראיתי אנשים כל כך מפוחדים."

כשאחד מהנוכחים הזכיר בעדינות שלארה"ב יש סגנון קצת אחר של ממשל, טראמפ רק חייך והמשיך: "יש להם אפילו מישהו כמו סגן נשיא שם. שאלתי אותו שאלה, והוא פשוט לא זז. אמרתי – מה לא בסדר איתו? ואז שי אומר: 'אני אענה על כל השאלות.' אמרתי לעצמי – ככה זה צריך להיות! למה אצלנו ג'יי.די. מתפרץ כל הזמן לשיחות? אולי ננסה את זה לשבוע, שיהיו כולם דוממים כאלה. רק לשבוע, זה יהיה נחמד."

צפו בדברי הנשיא.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר