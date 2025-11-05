כזה עוד לא ראיתם: "מבול" זרע הרס אדיר בפיליפינים - 60 נהרגו

אתמול (שלישי), סופת הטייפון 'קלמאגי' פקדה את מרכז הפיליפינים והשאירה אחריה יותר מ-60 הרוגים ועשרות אלפי מפונים.

הסופה, הידועה גם בשם "טינו", פגעה בעיקר באי סבו הצפוף, שם נרשמו 49 מקרי מוות מתוך כלל ההרוגים. עשרות נוספים נעלמו, בהם שישה אנשי צוות מסוק צבאי שנפל במינדנאו בזמן שהופעל לסיוע לנפגעים.

הסופה שטפה רחובות,מכוניות ומכולות, ותושבים רבים מצאו מקלט על גגות בתיהם. יותר מ-400 אלף איש פונו מבתיהם בעקבות ההצפות. תושבת מנדאו סיפרה כי ביתה התמלא מים תוך דקות: "כעת, אחרי שהגשם הפסיק והשמש יצאה, הבתים עדיין מלאים בבוץ, והכל מפורק. אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל לנקות. אני לא יכולה להביט בזה בלי לבכות."

סגן מנהל משרד ההגנה האזרחית, סיפר כי האתגר המרכזי במאמצי החילוץ הוא פינוי רכבים ועצים שנסחפו לכבישים. מתנדב בן 19 סיפר לתקשורת: "זה השיטפון הגרוע ביותר שחוויתי. כמעט כל הנהרות בסבו עלו על גדותיהם. אפילו צוותי החירום לא ציפו לתרחיש כזה."

המושלת כינתה את האסון "חסר תקדים" והכריזה על מצב חירום להקל על פעולות הסיוע. מרבית ההרוגים טבעו כתוצאה מזרמי מים עזים ששטפו את הגבעות והעיירות, ורבים מהבתים נפגעו קשות או נסחפו לחלוטין.

הפיליפינים מתמודדים בממוצע עם כ-20 סופות בשנה, והטייפון האחרון מגיע חודשים ספורים לאחר סופות קודמות, כולל ראגאסה ובואלוי, שהביאו עשרות הרוגים והרס תשתיות. גם רעידת אדמה חזקה בסוף ספטמבר פגעה בסבו והותירה חורבן נרחב, מה שמעצים את תחושת החירום והכעס הציבורי על הרשויות.

כעת צפויה קלמאגי להמשיך מערבה אל וייטנאם, שכבר מתמודדת עם שיאי גשם, בעוד הפיליפינים מנסים להתמודד עם ההרס.