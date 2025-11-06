אחרי 36 שנה, מלון ה"שרתון קרוסרודס" הסתיים במופע רב רושם: פיצוץ מבוקר ומהיר שהפך לוויראלי ברשת. המלון, שהיה מבנה בולט, נהרס עד היסוד בבוקר שבת.

מגדל הזכוכית והפלדה בן 22 הקומות, שהתנשא על גבולות ניו ג'רזי וניו יורק, נהרס תוך 15 שניות בלבד לאחר הפיצוץ שאירע קצת לפני 7:30 בבוקר. קולות הפיצוץ נשמעו כהד רועם במספר אזורים בניו ג'רזי, ומאות סקרנים התאספו לאורך הכביש המהיר כדי לחזות במחזה המרהיב.

המלון, שנפתח באוקטובר 1987 והיה ידוע בזכות חזית הזכוכית המבריקה שלו ונוף ההרים, נסגר לצמיתות בדצמבר 2023, לאחר שסבל מקשיים במציאת שוכרים עבור שטחי המשרדים שתוכננו בו.

השימוש בפיצוץ מבוקר היה הכרחי בשל מבנה הפלדה של הבניין. לדברי המהנדסים, אפילו כדור ההרס הגדול ביותר לא היה יעיל כנגד המבנה. צוותי ההריסה הקדישו שבועות להכנת האתר, כולל החלשת קירות מבניים מרכזיים, קידוח מאות חורים והצבת 1,500 מקלות דינמיט ברחבי המבנה כדי להבטיח קריסה נקייה, במקום התהפכות.

הסרטון, שכלל צילומי רחפן, מצלמות פנימיות והסברים חינוכיים, הציג גם טוויסט יצירתי: רוגטקה גדולה ומתפקדת של "אנגרי בירדס" שימשה להפעלת הפיצוץ באופן טקסי ממרחק בטוח. סרטו של רובר זכה במהירות למיליוני צפיות וקצר שבחים על חזונו הדרמטי ופירוקו החינוכי של התהליך.

המגרש, ששטחו 142.5 דונם, מיועד כעת לפיתוח מחדש. בחודש יוני 2025, הוגשה הצעה לתכנית הכוללת בניית מחסן לוגיסטי בודד בגובה מקסימלי של שתי קומות ובשטח כולל של 1.24 מיליון רגל רבוע.