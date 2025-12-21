איוונקה טראמפ, בתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ורעייתו של ג'ארד קושנר, פרסמה ברשתות החברתיות פוסט מרגש לרגל חג החנוכה.

"כאשר יהודים ברחבי העולם מתאספים סביב החנוכיות שלנו בחנוכה, אנו נזכרים עד כמה העולם זקוק נואשות ליותר אור ויותר קידוש השם", כתבה איוונקה טרמאפ.

טראמפ הבת התייחסה גם לטרגדיות שקרו השנה בחנוכה וכתבה: "הטרגדיות קורעות הלב בבונדי ביץ', אוסטרליה ובאוניברסיטת בראון מכבידות על כולנו. הכאב שעוברות המשפחות הוא בלתי נתפס וליבנו עם כל יקירינו שנפגעו".

בהמשך דבריה כתבה: "חנוכה מלמד שגם ברגעים החשוכים ביותר, ללהבה אחת יש את הכוח לדחוק את החושך המכריע".

לסיום כתבה: "מי ייתן וכל אחד מאיתנו נהפוך למקור אור במקום בו הוא הכי נחוץ ונביא יותר חמלה, יושרה וקדושה לעולם."