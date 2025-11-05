כיכר השבת
ניסיון הבישול שהסתבך: סרטון ויראלי 'קורע' חושף את מגבלות הרובוט דמוי אדם | צפו

רובוט ההומנואידי הפך השבוע לכוכב ויראלי לא בזכות חידוש טכנולוגי, אלא בעקבות סרטון מביך שבו הוא נכשל במשימת בישול פשוטה והפך את המטבח לשדה קרב (חדשות בעולם)

הרובוט מאבד שליטה (צילום: רשתות חברתיות)

הרובוט ההומנואידי המפורסם G1 של Unitree Robotics הפך השבוע למוקד דיון ויראלי, אך לא בזכות פריצת דרך טכנולוגית, אלא בשל כשלון קומי במטבח.

בסרטון ויראלי שפורסם נראה הרובוט, שלבש תלבושת עוזרת צרפתייה, מנסה לבצע מטלות בישול. הניסיון הפך לאסון כאשר Unitree G1 נאבק במחבת, משך את המחבת החמה מהכיריים והשליך את כל האוכל ברחבי המטבח. השיא הקומי הגיע כאשר הרובוט החליק על שיירי המזון על הרצפה, איבד שיווי משקל והתמוטט.

הקליפ, שאורכו 22 שניות, צבר למעלה מ-1.8 מיליון צפיות ב-X, ועורר דיון קליל ומבדר - כמו האם הרובוט אומן בכוונה למטרות "התעללות".

Unitree G1 מתוכנן במקור למטרות תעשייתיות ומחקר, אך החברה הסינית מרחיבה את יכולותיו לשימוש ביתי. הרובוט, שגובהו 1.32 מטר ושוקל 35 ק"ג, מתגאה ב-23 דרגות חופש וכולל חיישן LiDAR ומצלמת עומק לשיפור המודעות המרחבית.

אולם, התקרית הנוכחית ומקרה דומה שאירע במרץ 2025 - שבו נאבק ה-G1 במשימות פשוטות כמו שבירת ביצים ומזיגת חלב - מבהירים כי ה-G1 רחוק מלהיות מוכן למשימות הדורשות דיוק עדין.

בהשוואה להומנואידים מתחרים כמו Optimus של טסלה ו-Figure 03, ה-G1 עדיין מפגר מאחור במונחים של אינטליגנציה מעשית ושליטה מוטורית עדינה. תקריות משעשעות אלו משמשות תזכורת קלילה לכך שעל אף הצעדים המרשימים בתחום הרובוטיקה, הרמוניה אמיתית בין בני אדם למכונות במרחב הביתי היא עדיין בגדר עבודה בתהליך.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

