נציגי נשיא ארצות הברית, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, נועדו בסוף השבוע במיאמי עם משלחת אוקראינית וצפויים להיפגש בהמשך עם נציגים מרוסיה.

המפגשים הם חלק מניסיון לקדם תוכנית שלום הכוללת עשרים סעיפים לסיום המלחמה באוקראינה. לפי גורמים בבית הלבן ששוחחו עם 'רויטרס', הושגה התקדמות משמעותית בגיבוש ההסכם, והם טוענים כי חתימה על עסקה קרובה כעת יותר מבעבר.

במסגרת המגעים, שהתקיימו בחלקם בברלין, התגבשה הסכמה רחבה על הענקת ערבויות ביטחון לקייב בגיבוי אמריקאי. ההצעה כוללת פריסת כוח אבטחה המורכב בעיקרו מחיילים אירופים בשטח אוקראינה ובמדינות שכנות, הרחק מקווי החזית, כדי למנוע תוקפנות עתידית. כמו כן, התוכנית מציעה כי ארצות הברית תספק סיוע מודיעיני ותבצע סיורי אוויר מעל אוקראינה, הצעה שכבר פורסמה בעבר.

מנגד, הדרישות כוללות הגבלה של צבא אוקראינה ל-800 אלף חיילים, כאשר רוסיה דורשת צמצום משמעותי יותר של כוח האדם הצבאי, בתום המלחמה המדממת בתולדותיה של אוקראינה המודרנית.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הביע הסתייגות מההצעות ותהה מה תהיה השפעתן המעשית של הערבויות המוצעות. במקביל, הממשל האמריקאי מפעיל לחץ על קייב להסכים לנסיגה משטחים מסוימים במחוז דונייצק שנותרו בידיה, דרישה שזלנסקי ומרבית הציבור באוקראינה דוחים בשלב זה.

למרות האופטימיות שמפגין צוות המשא ומתן, דוחות מודיעין עדכניים של ארצות הברית מציגים תמונה שונה. לפי המידע המודיעיני, מטרותיו של ולדימיר פוטין נותרו ללא שינוי, והוא עדיין שואף להשתלט על כל שטחה של אוקראינה ולספח מחדש אזורים באירופה שהיו בעבר תחת שלטון ברית המועצות. הערכות אלו תואמות את עמדותיהן של סוכנויות הביון באירופה, ובמיוחד בפולין ובמדינות הבלטיות, החוששות מפני התרחבות השאיפות הטריטוריאליות של רוסיה לעבר מדינות ברית נאט"ו.

מזכיר המדינה, מרקו רוביו, התייחס לסוגיה וציין כי כוונותיו של פוטין לגבי כיבוש המדינה כולה נאמרו על ידו בגלוי בעבר. חבר ועדת המודיעין בבית הנבחרים, מייק קוויגלי, הוסיף כי המודיעין מצביע בעקביות על רצונו של פוטין להרחיב את שליטתו מעבר להישגיו הנוכחיים. נכון לעת זו, רוסיה מחזיקה בכחמישית משטח אוקראינה, ופוטין הבהיר בנאומו האחרון כי לא יתפשר על תנאיו, נוכח התקדמות כוחותיו בשטח במהלך השנה האחרונה.