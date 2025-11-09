בבוקר יום רביעי בשבוע שעבר, סמוך לשעה 07:00 בבוקר, נמצאה מריה פלורינדה ריוס פרז, בת 32 ואם לארבעה, כשהיא מתה על המרפסת של בית בפרבר וויטסטאון שבאינדיאנפוליס.

היא הגיעה בטעות לבית זה למועד ניקיון שנקבע, ונורתה למוות דרך דלת הבית.

בעלה, מאוריסיו ולזקס, אמר בראיון ל-WTTV כי הירייה נורתה ישירות דרך הדלת, והביע זעם על כך שלא התקשרו קודם למשטרה לפני שהחלו לירות. "הם היו צריכים לקרוא למשטרה קודם במקום פשוט לירות ככה פתאום", אמר כשהוא עומד ליד תמונתה של אשתו המנוחה, מוקפת פרחים ונרות.

המשטרה המקומית פתחה בחקירה והעבירה את המקרה למשרד התובע של מחוז בון כדי לקבוע האם יוגשו אישומים פליליים נגד בעל הבית.

גורמים רשמיים לא פרסמו את שמות האנשים שנמצאו בבית או מי ירה, וציינו שמדובר ב"מקרה מורכב, עדין ומתפתח", והזהירו מפני הפצת מידע מוטעה ברשתות החברתיות.

התובע קנט איסטווד אמר ל-The Indianapolis Star כי המקרה מורכב גם בשל חוקי "עמידה על הקרקע" במדינה, המאפשרים שימוש בכוח סביר ואף קטלני כדי להגן על עצמך מפלישה בלתי חוקית מסכנת חיים.

מקרים דומים התרחשו בשנים האחרונות בארצות הברית. ב-2023 נורה לרוע מזל ראלף יארל, בן 16, לאחר שדפק על הדלת של הבית הלא נכון במיזורי; הבעלים, אנדרו לסטר, הודה באשמה ונפטר בטרם נגזר עליו עונש.

בניו יורק, קיילין גיליס, בת 20, נהרגה לאחר שנכנסה לחנייה של הבית הלא נכון; בעל הבית ריצה עונש מאסר של 25 שנה.

המשטרה ממשיכה בחקירה, ובני המשפחה דורשים צדק על מותה של מריה פלורינדה ריוס פרז, שהייתה מהגרה מגואטמלה.