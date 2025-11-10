זעם בשכונות החרדיות בברוקלין, לאחר לילה נוסף של הפקרות בכבישים ומסיבות לילות מסוכנות, ככל הנראה של צעירים. האירוע האחרון התקיים בתחילת השבוע בין שכונת בורו פארק לשכונת פלטבוש - שתיהן מעוז בולט של משפחות חרדיות בתפוח הגדול.

באתר yeshiva world news, פורסם סרטון באורך של קרוב לחמש דקות מההתפרעות הלילית בכביש. בסרטון נראים מכוניות דוהרות בכביש שוב ושוב ומבצעות 'חרקות' מסוכנות כשבשולי הכביש צעירים מצלמים ומריעים.

על אחת המכוניות אף תלויים שני צעירים, שרוב רובם מחוץ למכונית. בשלב מסוים אף מופעלים זיקוקים, חלקם מתוך הכביש.

לפי הדיווח, זה אירע בסביבות השעה שלוש לפנות בוקר ובכל אותן דקות מסוכנות לא הופיע במקום שום שוטר. הדרך מתחנת המשטרה לאזור ההתפרעות בשעות הלילה אמורה להיות קצרה במיוחד.

תושבים מודאגים צוטטו אומרים כי בשנים האחרונות בטיחות הציבור התדרדר בניו יורק. הם מזהירים וחוששים שכעת, לאחר שממדאני נבחר לראשות העיר, המצב יהיה מסוכן אף יותר.

עוד טוענים כי אותן מסיבות לילות מסוכנות מפרות את שלוות התושבים. הן יוצרות רעש מחריד אזניים, שנמשך לעיתים זמן רב, ומפריעות לשגרת התושבים.

לפי הדיווח, בשנים האחרונות, מאז הקורונה, התפתחו המסיבות הללו, ללא כל פיקוח, לכדי מסיבות עם סמים, אלכהול ונהיגה פרועה במשך שעות ארוכות. התושבים תוהים היכן המשטרה.

יצויין כי ממדאני, ראש העיר הנבחר, הזכיר לכל אורך תקופת הקמפיין שלו כי הוא בעד צמצום דרמטי במשטרה. כעת מקווים יהודי העיר שלמרות ההצרות יוגבר הפיקוח העירוני על ידי המשטרה.