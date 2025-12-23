שובר את המסורת: כך תראה ההשבעה הבלתי שגרתית של ממדאני

זוהראן ממדאני, ראש עיריית ניו־יורק הנבחר, מתכנן טקס השבעה בלתי שגרתי, שובר מוסכמות אפילו. ההשבעה שלו צפויה להתקיים ביום השנה החדשה, 1 בינואר, ולסמן את תחילתה של כהונה שממדאני מבקש להציג כבר מהיום הראשון כקרובה לציבור ופתוחה לכל.

על פי התוכנית, ההשבעה תתקיים בשני שלבים נפרדים. בשעות הלילה, בחצות שבין 31 בדצמבר ל־1 בינואר, ייערך טקס רשמי ומצומצם שבו יושבע ממדאני לתפקידו בפני היועצת המשפטית של מדינת ניו־יורק, לטישיה ג’יימס. טקס זה יעמוד בדרישות החוק ויאפשר לממדאני להיכנס רשמית לתפקידו עם פתיחת השנה האזרחית החדשה.

בהמשך היום יתקיים האירוע המרכזי והפומבי, שצפוי למשוך עשרות אלפי משתתפים. במקום טקס מסורתי וסגור במתחם עיריית ניו־יורק, כפי שהיה בעבר, מתכנן ממדאני לקיים “בלוק־פארטי” גדול לאורך רחוב ברודוויי, באזור המכונה Canyon of Heroes, בסמוך לבניין העירייה. לאורך הרחוב יוצבו מסכים גדולים, והקהל יוכל לצפות בטקס, לשמוע נאומים וליטול חלק בחגיגה עירונית פתוחה.

האירוע הציבורי צפוי לכלול גם השבעה פומבית נוספת, שבה ייטול חלק הסנאטור ברני סנדרס, אחד מבעלי בריתו הפוליטיים הבולטים של ממדאני והדמות המזוהה ביותר עם המחנה הדמוקרטי־סוציאליסטי בארצות הברית. נוכחותו של סנדרס נחשבת לסמלית ומדגישה את הקו האידיאולוגי שממדאני מבקש להביא לעירייה.

לצד ממדאני צפויים להשתתף בטקס גם נבחרי ציבור נוספים של העיר, בהם מבקר העיר הנבחר, שיישאו דברים במהלך האירוע. בכך מבקש ראש העיר הנבחר להציג הנהגה עירונית מגובשת ולשלב בין המסר הפוליטי לבין טקס רשמי של חילופי שלטון.

על פי ההערכות, מספר המשתתפים בבלוק־פארטי עשוי להגיע לעשרות אלפים - מה שהופך את האירוע לאחד מטקסי ההשבעה הגדולים והפתוחים ביותר שנראו בניו־יורק. לצורך כך מתוכננים סידורי אבטחה נרחבים, חסימות רחובות ושינויים זמניים בתחבורה הציבורית באזור מרכז מנהטן.

הכניסה לאירוע הציבורי אמורה להיות חופשית, אך נדרשת הרשמה מוקדמת כדי לנהל את זרימת הקהל ולהבטיח בטיחות. בעירייה מדגישים כי המטרה היא לאפשר השתתפות רחבה ככל האפשר, תוך שמירה על סדר וביטחון.

ממדאני, שנבחר בגיל צעיר יחסית לראשות העיר, הציג לאורך מערכת הבחירות שלו מסר של שינוי עמוק במבנה השלטון העירוני, הרחבת השירותים החברתיים והגברת מעורבות התושבים בקבלת ההחלטות. אופי טקס ההשבעה נועד, לדבריו, לשקף את אותם ערכים כבר מהרגע הראשון.

הבחירה ביום השנה החדשה נושאת גם משמעות סמלית ברורה. ממדאני מבקש למסגר את תחילת כהונתו כ”עידן חדש” עבור ניו־יורק, הן מבחינה פוליטית והן מבחינה חברתית, ולחבר בין תחושת התחדשות אזרחית לבין חילופי השלטון בעיר.

עם זאת, יש מי שמביעים הסתייגות מהיקף האירוע ומהעלויות והמורכבויות הלוגיסטיות הכרוכות בו, במיוחד לנוכח מזג האוויר החורפי הצפוי בתחילת ינואר. בעירייה טוענים מנגד כי מדובר בהשקעה סמלית שנועדה לחזק את הקשר בין ההנהגה לתושבים.

כך או כך, טקס ההשבעה המתוכנן של זוהראן ממדאני צפוי להיות יוצא דופן בנוף הפוליטי של ניו־יורק. במקום טקס אליטיסטי וסגור, בוחר ראש העיר הנבחר לפתוח את שערי השלטון לרחוב עצמו – ולחגוג את תחילת כהונתו יחד עם הציבור הרחב, בלב המרחב העירוני.