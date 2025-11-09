כיכר השבת
צורך דרמטי

נציג צה"ל בכנסת: נדרשים 12 אלף חיילים נוספים | "בשנה הבאה נוכל לקלוט חרדים ללא הגבלה"

ראש חטיבת תכנון ומנהל כח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, הצהיר בוועדת המשנה לכוח אדם בכנסת כי יש להרחיב את בסיס המשרתים. הצבא זקוק ל-12 אלף חיילים נוספים, כאשר כ-6,000-7,000 מתוכם לוחמים. טייב קרא להיערך בחמש השנים הקרובות לשירות של 36 חודשים ו-70 ימי מילואים בשנה (צבא וביטחון, חרדים)

ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם ב, תא"ל שי טייב, הציג תמונת מצב מדאיגה בוועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל בכנסת, והדגיש את הצורך הדחוף בהרחבת מעגל המשרתים כדי להתמודד עם אתגרי הביטחון הגוברים.

לדבריו, צה"ל זקוק בהקדם ל-12,000 חיילים נוספים ומתוך המספר הזה, יש צורך ב-6,000 עד 7,000 לוחמים נוספים.

תא"ל טייב הזהיר מפני נקודת האל חזור כי בעוד שנה וקצת בינואר 2027 צפויה "נפילת סד"כ משמעותית" (סדר כוחות), ולכן יש לפעול במהירות כדי "להרחיב את מעגל המשרתים".

ביחס לסוגיית גיוס החרדים אמר טייב כי "בשנת 2025 אנחנו יכולים לקלוט 5,760 חרדים. בשנת 2026 ברגע שתינתן לנו התראה לא תהיה לנו מגבלה"

עוד אמר כי ביחס למבצע "מבצע מתחילים מחדש" הנותן הזדמנות לעריקים להתגייס מבלי לשבת בכלא - מתוך 14,000 בפוטנציאל, התגייסו בפועל רק 110 חיילים.

תא"ל שי טייב (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

כפי שדיווחנו, בדיון הקודם שהתקיים בכנסת לפני כשלושה חודשים, הוצגו נתוני גיוס החרדים בהם נאמר כי עד סוף השנה צפויים להתגייס כ־2,940 חרדים, בעוד כ־2,500 מוגדרים משתמטים וכ־5,500 נמצאים תחת פקודת מעצר.

מתוך הצווים שהונפקו (כ־6,300 צווי 12), כ־1,300 מיועדים למסלולים חרדיים וכ־1,600 למסלולים שאינם חרדיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר