ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, תא"ל שי טייב, הציג תמונת מצב מדאיגה בוועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל בכנסת, והדגיש את הצורך הדחוף בהרחבת מעגל המשרתים כדי להתמודד עם אתגרי הביטחון הגוברים.

לדבריו, צה"ל זקוק בהקדם ל-12,000 חיילים נוספים ומתוך המספר הזה, יש צורך ב-6,000 עד 7,000 לוחמים נוספים.

תא"ל טייב הזהיר מפני נקודת האל חזור כי בעוד שנה וקצת בינואר 2027 צפויה "נפילת סד"כ משמעותית" (סדר כוחות), ולכן יש לפעול במהירות כדי "להרחיב את מעגל המשרתים".

ביחס לסוגיית גיוס החרדים אמר טייב כי "בשנת 2025 אנחנו יכולים לקלוט 5,760 חרדים. בשנת 2026 ברגע שתינתן לנו התראה לא תהיה לנו מגבלה"

עוד אמר כי ביחס למבצע "מבצע מתחילים מחדש" הנותן הזדמנות לעריקים להתגייס מבלי לשבת בכלא - מתוך 14,000 בפוטנציאל, התגייסו בפועל רק 110 חיילים.