בכנסת קיימו את הדיון הראשון ב'חוק הגיוס' | זה מה שהתרחש שם

הבוקר (שלישי) נפתח בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הדיון הראשון בחוק הגיוס בראשות יו"ר הוועדה החדש, ח"כ בועז ביסמוט - לראשונה מאז נכנס לתפקידו. עוד לפני שהדיון החל באופן רשמי, התנהלה פעילות אינטנסיבית בזירה הפוליטית והמקצועית במטרה להבטיח שהישיבה תתקיים על פי התכנון.

ל'כיכר השבת' נודע כי בקאולציה מתכננים לדון בחוק הגיוס מחדש, (בשל עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת שקבע כי אי אפשר להסתמך על הדיונים בעבר) עד לאחר חגי תשרי. כאשר לאחר מכן מקווים כי החוק יהיה מוכן, וכי יהיה ניתן לעלותו להצבעה במליאה, מיד בתחילת מושב החורף של הכנסת.

ח"כ חרדי המעורב בחקיקת 'חוק הגיוס' טען בשיחה עם 'כיכר': כי "אנו נמצאים בכיוון חיובי, כאשר נראה היום יותר מתמיד כי הייתה עדיפות לבחור את ביסמוט ולא את מילבצקי", לאחר שלדבריו כבר בהתייעצויות הראשונות על נוסח החוק - ביסמוט ידע להתנהל עם הצוות המשפטי של הוועדה בצורה מדויקת".

במהלך הדיון בכנסת, יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב המשמש כחבר הוועדה - ניהל קשר צמוד עם הדרגים המשפטיים והמקצועיים. ושוחח מספר פעמים עם היועצת המשפטית לוועדה, עו"ד מירי פרנקל-שור, ועם מנהל הוועדה אסף פרידמן, כדי לוודא שהסדרים נשמרים והדיון מתקדם בצורה מסודרת.

במהלך הדיון הפתיעה ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) כשהביעה תמיכה נדירה בציבור החרדי ובהסדרת חוק הגיוס, לצד ביקורת חריפה על הדחתו של ח"כ יולי אדלשטיין מראשות הוועדה. "יולי אדלשטיין, ככל שהוא רצה או ככל שאתם רציתם לקדם את גיוסם של החרדים - צריך היה להביא נוסח. ואז אני מבינה למה אין נוסח, ולמה רק אחרי העברתו מתפקידו פורסם הנוסח", אמרה.

בדיון הוצגו נתוני גיוס החרדים בהם נאמר כי עד סוף השנה צפויים להתגייס כ־2,940 חרדים, בעוד כ־2,500 מוגדרים משתמטים וכ־5,500 נמצאים תחת פקודת מעצר. מתוך הצווים שהונפקו (כ־6,300 צווי 12), כ־1,300 מיועדים למסלולים חרדיים וכ־1,600 למסלולים שאינם חרדיים.

יו"ר סיעת ש"ס, ח"כ ינון אזולאי, סיכם את עמדת המפלגות החרדיות בדיון: "אנחנו עושים הכול כדי שיהיה חוק. המצב כיום לא טוב - לא למילואימניקים, לא למשרתי הסדיר, ולא ללומדי התורה. מעולם הציבור החרדי לא דרש פטור לכל מי שהוא חרדי - זה לא היה ולא נברא. הדרישה היא לדחיית שירות לאותו אחד שתורתו אומנותו".

זמן קצר לפני תחילת הדיונים נפגש ח"כ עם אל"מ קובי בלישטיין, המשנה למנכ"ל משרד הביטחון, ועם תא"ל שי חיים טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל. הפגישה, שנערכה בפרופיל נמוך מחוץ לאולם הוועדה, ועסקה בתיאום פרטי ההיערכות ובמניעת הפתעות לא צפויות במהלך הדיון הרגיש.