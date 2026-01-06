על רקע הטרגדיה הקשה שאירעה במהלך המחאה בירושלים, התפרץ הרב בועז נקי לראיון טעון ובלתי מתפשר בתוכנית ״כיכר FM״ בהגשת אלי גוטהלף, והטיח ביקורת חריפה כלפי הנהגה חרדית ופוליטית שלדבריו בחרה לעצום עיניים במשך שנים.

״זה ערב מצער, אבל מי שחושב שזה מקרה נקודתי - משקר לעצמו״, אמר הרב נקי. ״מי שחושב שזה ‘בעיה של הפלג’, או של כמה צעירים - טועה טעות חמורה. מי שחושב שהילדים שלו מחוסנים, שיישב ויחכה. זה יגיע גם אליו״.

הרב נקי טען כי האלימות כלפי מפגינים חרדים ובני תורה הפכה לנורמה שלא נענית בתגובה אמיתית. ״כשמרסקים עצמות, כשמכים, כשגוררים ילדים , כשבועטים ואף אחד לא משלם מחיר - הדם הותר״, אמר. ״זה לא נגמר שם. זה מתגלגל. זה אפקט דומינו״.

לדבריו, הזלזול בבני תורה הוא שורש הבעיה. ״ברגע שמזלזלים בבני תורה, קודש הקודשים, ברגע שנותנים לשוטרים להבין שחרדי זה שקוף – אז אפשר גם לדרוס. לא כי מישהו קם בבוקר ורצה לדרוס, אלא כי הקרקע הוכשרה״.

במהלך הראיון הפנה הרב נקי אצבע מאשימה ישירה כלפי הנהגה חרדית ופוליטיקאים. ״יש אנשים שנהנים מהשקט המדומה הזה״, אמר. ״הם לא צועקים, לא הופכים שולחן, לא נלחמים – כי זה לא פוגע בהם עדיין. אבל זה יפגע. אין הנחות. אין פרוטקציות״.

לדבריו, ״אריה דרעי חושב וגפני וכל הפוליטיקאים האלה חושבים שהילדים שלהם מחוסנים. זה לא נכון. זה יגיע גם לילדים שלהם. בוודאות, אם הם היו יודעים להפוך שולחן ולהגיד די, לא היו מרסקים עצמות לבני תורה. הם אשמים בזה״.

״כשרואים שמרביצים לבני תורה ושום דבר לא קורה, כשגפני ודרעי שותקים – זה מתגלגל. זה לא נעצר. הם נהנים מזה. הם לא צועקים, לא עושים רעש, כי זה לא פוגע בהם עדיין. אבל זה יפגע״

״מי שחושב שזה ‘רק הפלג’ – טועה. מי שחושב שהילדים שלו מוגנים בגלל שהוא גפני או דרעי – חי באשליה. כשלא נלחמים על כבוד התורה, כשמוותרים בשביל שקט וכיסא – אחרים מרשים לעצמם לרמות".

לצד הדברים הקשים, הבהיר הרב נקי כי אינו מתיר אלימות מצד מפגינים, אך סירב לקבל את הניסיון לצייר את המחאה כאלימה במהותה. ״אלימות אסורה על פי התורה״, אמר. ״אבל מי שמתעסק רק בכמה נערים שטעו, ומתעלם מאלימות מערכתית שנמשכת שנים – עושה שקר״.

הרב נקי התייחס גם לתקיפת עיתונאים ואמר כי מדובר בטעות חמורה. ״זו טיפשות״, אמר. ״זה נותן להם את הפריים הכי טוב. אבל מי שמשתמש בזה כדי למחוק מאבק שלם – עושה עוול״.

בסיום הראיון נשמע הרב נקי כמי שמזהיר ולא כמי שמאיים. ״יש דין ויש דיין״, אמר. ״מי שחושב שאפשר לבנות הנהגה על כסף, כבוד ושתיקה - שיידע. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על ביזוי בני תורה. זה לא ייעצר כאן״.