כמו נשיא ארה"ב

בלימוזינה מפוארת ומקושטת: כך שעט אסיר עולם התורה בבני ברק

העיר בני ברק כולה התעוררה אמש בתחילת הלילה לחגיגות שחרורו של אסיר עולם התורה, הבחור יעקב ישראל ברגיל, תלמיד ישיבת 'נחלת שלמה' ששוחרר ממעצר צבאי ונתקבל בשיירה חגיגית ברחובות העיר | צפו בתיעודים ממעמד קבלת הפנים הסוערת (חרדים)

קבלת פנים לאסיר יעקב ישראל ברגיל (צילום: דוד קשת - ידיעות בני ברק - יהושע אייזיק - יעקב נויפלד.)

בלימוזינת קאדילק מפוארת, ממש כמו נשיא ארה"ב, שעט אמש (שני) בעיר התורה והחסידות עצור עולם התורה, הבחור יעקב ישראל ברגיל, עם שחרורו מהכלא הצבאי לאחר שבוע וחצי של מעצר בגין אי-התייצבותו לצה"ל, כהוראת רבותיו.

לכבוד מעמד קבלת הפנים הוכנה עבורו לימוזינת קאדילק מוארת, ושיירת רכבים מקושטים כמו לחתן ולכלה, שליוותה אותו בשיירה ענקית ברחובות בני ברק, בליווי צפירות רמות, שהעירו את ילדי החמד שכבר נמו את שנתם, לכבוד התורה ולומדיה.

השיירה החלה מרחוב רבי עקיבא פינת עלי הכהן, ועד לבניין הישיבה – ישיבת "נחלת שלמה" שברחוב חי טייב 6 בקריית הרצוג. שם המתינו רבני הישיבה, שפתחו במחול סוער עם הבחור בכניסתו להיכל, ממש כמו הכנסת ספר תורה.

קבלת פנים לאסיר יעקב ישראל ברגיל (צילום: דוד קשת - ידיעות בני ברק - יהושע אייזיק - יעקב נויפלד.)
קבלת פנים לאסיר יעקב ישראל ברגיל (צילום: דוד קשת - ידיעות בני ברק - יהושע אייזיק - יעקב נויפלד.)

