חברת הכנסת מהליכוד טלי גוטליב נשאה הלילה (בין שני לשלישי) דברים במליאת הכנסת וביקרה בחריפות את חברי הכנסת הערביים. היא פתחה עם מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, שאתמול פוצץ ריאיון כשנשאל על ארגון הטרור חמאס.

"תגיד לי מנסור עבאס", אמרה גוטליב. "מה נדמה לך, שאתה יכול לעבוד על כולם? בוא אני אזכיר לך מה זה חמאס: חמאס היא זרוע פוליטית ביצועית של האחים המוסלמים".

היא המשיכה: "האחים המוסלמים זו קבוצה סונית, שבשונה מאל קעידא או דאע"ש רוצים כאן ועכשיו השלטת האסלאם על העולם. האחים עשו שיטה מעולה - הם פשוט משתמשים בדמוקרטיות ובכלים הדמוקרטים כדי להיכנס לפרלמנטים השונים".

גוטליב המשיכה: "ראיתי נאום שלך בערבית, עבאס, עם תרגום לא של AI, אתה אומר שם שאתם משתלטים בישראל על הכלכלה והרפואה ואוטוטו משליטים את האסלאם על ישראל".

היא חתמה: "זה מנסור עבאס, אלה תומכי הטרור כאן בכנסת, אל תתבלבלו: חמאס היא זרוע ביצועית של האחים המוסלמים".

בהמשך התייחסה לשימוש בשפה הערבית בכנסת. "ועכשיו לעניין השפה", אמרה גוטליב לחברי הכנסת הערביים. "אם אתם עוד לא מבינים מה זה השפה - זו ריבונות.

"העבודה שחברי הכנסת הללו הם מדברים בערבית כדי שאנחנו לא נבין". היא פנתה לחבר הכנסת אלהואשלה: "קודם כל איך קרא לי אלהואשלה, מסחורה? אולי אימא שלך מסחורה. ד"ש לאימא שלך, אם אתה קורא לי בשמות".