שופטי בג"צ, בראשות השופטת יעל וילנר, דנים הבורא (שלישי) בעתירות הנוגעות לניהול חקירת פרשת שדה תימן והדלפת הסרטון על ידי הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי. 'כיכר השבת' מעביר בשידור חי את הדיון הדרמטי בבג"צ.
חברת הכנסת גוטליב קוטעת את הדיון בצעקות והתפרצויות
חה"כ גוטליב מתפרצת: "כולם שם חשודים אי אפשר לתת להם להחליף את היועמ"שית" - השופטת וילנר גוערת בה: "הכל התחיל מכך שנתתי מחמאה לגברתי על התנהגות טובה
ויכוח בין עו"ד אמיר לשופטים: האם המינוי של השר מי יחליף את היועמ,שית הוא סוג של התערבות בהליך
השופטים: "החלטת השר לוין היא סוג של התערבות בהליך, עליכם להסביר מדוע החקירה יוצאת מידי גורמי האכיפה" -- לדברי עורך דין אמיר: "השר משתמש בסמכותו החוקית כדי להעביר את החקירה לעובד מדינה אחר , זו אינה התערבות בחקירה"
השופטת וילנר: "השר עצמו חתם לפני שנתיים כי במקרה שהיועמ"שית תימנע מלסוק בנושא מסוים, פרקליט המדינה יעמוד במקומה", עו"ד אמיר: "זו טענת קש, אנחנו באירוע אחר לגמרי"
השופטת כנפי שטייניץ: זו סטייה מן ההחלטה ההיא עליה חתם השר. השאלה אם יש הצדקה לסטייה הזו.
עו״ד אמיר: זו לא סטייה, ההחלטה הספציפית משלימה את ההחלטה הרוחבית.
עו"ד אמיר: "הסיפור של הדלפת הסרטון מלווה במסכת של שקר כזב ומרמה החל מחשיפתו" - השופטת: "כולנו חושבים כך, צריך להתמקד בדיון המשפטי"
עו"ד אמיר: שורת הדין שמחלקת הבגצ"ים של המדינה הייתה טוענת כאן עכשיו
עו"ד רוזנברג סיים את טיעוניו, עו"ד ציון אמיר המייצג את השר לוין החל לטעון יהודה גליקמן
השופט שטיין לעו"ד רוזנברג: "היועמ"שית אומרת שהיא מנועה מלעסוק בנושא - טבעי שהשר לוין נטל את הסמכות למנות מחליף, את הטענות שלך צריך לבחון"
נציג היועמ"שית: "צריך לנהל את ההליך בצורה נכונה, שקולה ותקינה , והמצב הנוכחי - מבחינת השר - רחוק מכך" - השופטת שטייניץ: "הפגמים שאתם מייחסים לשר לוין הם הפגמים שלכם!"
השופט שטיין: "השר אומר אין מסך בערות, אני רוצה לפתור את הבעיה הקונקרטית של ניהול החקירה והוא מציע פתרון"
השופט שטיין: "החוק מאפשר לשר המשפטים זכות לקבוע שאדם נמצא בניגוד עניינים, ולכן הוא היה יכול לקבוע שהיועמ״שית הייתה בניגוד עניינים"
עו"ד רן רוזנברג המייצג את היועמ"שית: "החלטת שר המשפטים לוין - אין לה עמידה מבחינה משפטית"
"אין אסמכתה לא בפסיקה או בחקיקה שהשר קובע את זהות ההחלפה ליועמ"שית - פעם ראשונה שהשר מתערב במינוי"
נציג היועמ״שית: לא הייתה היוועצות עם ממלא מקום נציב שירות המדינה. השופטת כנפי שטייניץ: סליחה?! אתם מנעתם את ההיוועצות הזו. אסרתם את קיום ההיוועצות
השופטת וילנר: "אנחנו רחוקים מסדר הדברים הרגיל - הקושי של היועמ"שית הוא לא אישית אלא גם מוסדית" יהודה גליקמן
השופטת וילנר: "יש חקירת משטרה והיא מתנהלת נהדר, אבל מהשעה שהיועמ"שת פרשה מהחקירה צריך מישהו שיחליף אותה"
השופט שטיין גוער בנציג היועמ"שית: "ב-20 דקות האחרונות לא הבנתי כלום מהדברים שלך, תתמקד לענות על שאלה" יהודה גליקמן
השופטת וילנר: "מי קבע שפרקליט המדינה יחליף באופן אוטומטי את היועמ"שית? על מה הסתמכתם?"
השופטת וילנר לנציג היועמ"שית: "אתה הולך סביב סביב, מה התשובה שלכם מי צריך להחליף את היועמ"שית?
השופטת בתגובה לטענת היועמ"שית על תקדים בנטילת שר המשפטים סמכויות: "יש כאן חוסר תקדים מקיף, כולל המציאות שהפצ"רית חשודה"
נציג היועמ"שית רוזנברג: "בפעולות החקירה שמבצעת המשטרה, אין סיטואציה ייחודית ליועצת המשפטית" , השופטת שואלת בתמיהה: "לפי דעתכם אין צורך במי שינהל את החקירה מבחינה שלטונית?"
השופטת וילנר לנציג היועמ"שית: "מדוע שהשר לוין לא ימנה את המחליף ליועצת המשפטית? מי לשיטתכם צריך למנות?" יהודה גליקמן
השופטת וילנר: "לא ננהל דיון עכשיו על סמכויות שר המשפטים להפקיע את היועמ"שית מהתיק, היא פרשה בעצמה" יהודה גליקמן
חה"כ טלי גוטליב מתפרצת שוב. השופטת גוערת בה על ההפרעה: "את מזיקה לדיון" יהודה גליקמן
נציג היועמ"שית רוזנברג: "שר המשפטים קבע בעבר כי המחליף המיידי ליועמ"שית הוא פרקליט המדינה" - השופטת: "העניין הוא שפרקליט המדינה מנוע מלהתערב בפרשה הנוכחית"
עו"ד רוזנברג: "האירוע בו שר המשפטים בוחר את התובע הוא אירוע שלא מוכר במדינת ישראל" - השופטת מגיבה: "מי לדעתך אמור למנות את המחליף ליועמ"שית?"
חה"כ גוטליב משמיעה הערות באולם. השופטת וילנר מעירה לה לא להפריע
עו"ד רוזנברג: העתירה הראשונה דינה להימחק, היועמ"שית משכה את ידה מניהול החקירה
עורך הדין רוזנברג מתנצל על העיכוב בתגובת היועמ"שית: "צורך להתייחס לגורמים מחוץ למשרד המשפטים" יהודה גליקמן
חה"כ טלי גוטליב טוענת בבית המשפט: "ביקשתי להצטרף לדיון , הפרקליטות הצבאית פושעת"
שתי עתירות על סדר היום: עתירה 1 במטרה להורות ליועמ"שית למשוך את ידה מחקירת ההדלפה, עתירה 2 למנוע את מינויו של השופט בדימוס אשר קולה לדון בתיק
מזכירת בית המשפט מציגה את עורכי הדין המייצגים יהודה גליקמן
שופטי בית המשפט העליון נכנסו לאולם יהודה גליקמן
בתחילת השבוע הוציאו שופטי בג"צ 'צו על תנאי' וזאת בכדי לאפשר להם לפרסם 'פסק דין' זמן קצר לאחר הדיון היום מבלי לקיים דיון נוסף.
בעתירה הראשונה ביקשו העותרים, בניהם ח"כ אביחי בוארון, להרחיק את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מחקירת הפצ"רית בשל העובדה שהיא הייתה הגורם שפיקח על הבדיקה בנוגע להדלפת הסרטונים משדה תימן.
עתירה שניה עוסקת בבקשה לבטל את החלטת שר המשפטים, יריב לוין, למנות את נציב התלונות על השופטים, אשר קולה, להיות הגורם האחראי על החקירה.
בתגובתו לבית המשפט, טען השר לוין כי: "טרפוד החלטת שר המשפטים אינה אלא ניסיון למנוע הגעה לחקר האמת בפרשה".
עתירה שלישית דורשת למנוע מפרקליט המדינה, עמית איסמן, לנהל את החקירה כפי שהחליטה היועצת המשפטית לממשלה וזאת בשל מעורבותו בבדיקה בנוגע להדלפת הסרטון משדה תימן.
בתגובה לעתירות טענה היועצת המשפטית לממשלה כי: "החלטותיו של שר המשפטים מבקשות, באופן חסר תקדים, להתערב בחקירות, באמצעות מינוי תובע חיצוני מסוים להליך הפלילי המסוים".
לדבריה: "הלכה למעשה, שר המשפטים מבקש להכתיב את זהותו של התובע שילווה את חקירה פרטנית זו, בעודה מנוהלת. כזאת, טרם נעשה במשפט ארצנו".
היועמ"שית ביקשה משופטי בג"צ: "להורות על הפיכת הצו על תנאי לצו מוחלט שיורה על בטלות החלטת שר המשפטים להטיל על נציב תלונות הציבור על שופטים את תפקיד היועצת המשפטית לממשלה בפרשה הנחקרת".
0 תגובות