שופטי בג"צ, בראשות השופטת יעל וילנר, דנים הבורא (שלישי) בעתירות הנוגעות לניהול חקירת פרשת שדה תימן והדלפת הסרטון על ידי הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי. 'כיכר השבת' מעביר בשידור חי את הדיון הדרמטי בבג"צ.

השופטים: "החלטת השר לוין היא סוג של התערבות בהליך, עליכם להסביר מדוע החקירה יוצאת מידי גורמי האכיפה" -- לדברי עורך דין אמיר: "השר משתמש בסמכותו החוקית כדי להעביר את החקירה לעובד מדינה אחר , זו אינה התערבות בחקירה"

עו״ד אמיר: זו לא סטייה, ההחלטה הספציפית משלימה את ההחלטה הרוחבית.

השופטת כנפי שטייניץ: זו סטייה מן ההחלטה ההיא עליה חתם השר. השאלה אם יש הצדקה לסטייה הזו.

"אין אסמכתה לא בפסיקה או בחקיקה שהשר קובע את זהות ההחלפה ליועמ"שית - פעם ראשונה שהשר מתערב במינוי"

בתחילת השבוע הוציאו שופטי בג"צ 'צו על תנאי' וזאת בכדי לאפשר להם לפרסם 'פסק דין' זמן קצר לאחר הדיון היום מבלי לקיים דיון נוסף.

בעתירה הראשונה ביקשו העותרים, בניהם ח"כ אביחי בוארון, להרחיק את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מחקירת הפצ"רית בשל העובדה שהיא הייתה הגורם שפיקח על הבדיקה בנוגע להדלפת הסרטונים משדה תימן.

עתירה שניה עוסקת בבקשה לבטל את החלטת שר המשפטים, יריב לוין, למנות את נציב התלונות על השופטים, אשר קולה, להיות הגורם האחראי על החקירה.

בתגובתו לבית המשפט, טען השר לוין כי: "טרפוד החלטת שר המשפטים אינה אלא ניסיון למנוע הגעה לחקר האמת בפרשה".

עתירה שלישית דורשת למנוע מפרקליט המדינה, עמית איסמן, לנהל את החקירה כפי שהחליטה היועצת המשפטית לממשלה וזאת בשל מעורבותו בבדיקה בנוגע להדלפת הסרטון משדה תימן.

בתגובה לעתירות טענה היועצת המשפטית לממשלה כי: "החלטותיו של שר המשפטים מבקשות, באופן חסר תקדים, להתערב בחקירות, באמצעות מינוי תובע חיצוני מסוים להליך הפלילי המסוים".

לדבריה: "הלכה למעשה, שר המשפטים מבקש להכתיב את זהותו של התובע שילווה את חקירה פרטנית זו, בעודה מנוהלת. כזאת, טרם נעשה במשפט ארצנו".

היועמ"שית ביקשה משופטי בג"צ: "להורות על הפיכת הצו על תנאי לצו מוחלט שיורה על בטלות החלטת שר המשפטים להטיל על נציב תלונות הציבור על שופטים את תפקיד היועצת המשפטית לממשלה בפרשה הנחקרת".