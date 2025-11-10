כיכר השבת
הראשל"צ הגר"י יוסף במסר ברור בבני ברק: "המשיכו להגות בתורת מרן זי"ע"

הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף מסר אמש שיעור הלכה מרכזי בבני ברק | בדבריו עורר את הקהל להמשיך לשקוד על תורת מרן הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל ולהגות בספריו | כן עורר בנושא עניית 'אמן' וברכות לבטלה | צפו בגלריה של יונתן קיאלי  (חרדים)

הראשל"צ הגר"י יוסף בבית הכנסת "חסדי עובדיה" (צילום: באדיבות המצלם)

במעמד מרגש ובהתרגשות דקדושה קידמו אמש (ראשון) מתפללי בית הכנסת 'חסדי עובדיה' בבני ברק את פני הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, למסור שיעור הלכה מרכזי, בשילוב דברי חיזוק והתעוררות, על פי משנתו הטהורה של אביו, הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

הראשל"צ הרחיב בדברי תורה בענייני עניית 'אמן' וברכות לבטלה, שעליהם נאמר: "האי מאן דבעי למהוי חסידא, ליקיים מילי דברכות". כמו כן, עורר הראשל"צ את הקהל להמשיך לשקוד על תורתו של מרן זי"ע, ולהגות בספריו: 'יביע אומר', 'חזון עובדיה' ועוד.

בשיעור השתתף קהל עצום, ובראשם הרבנים הגאונים: רבי משה דרעי, ראש כולל 'מאיר אורה'; הרב יניב עזיז, ראש בית הוראה 'מעיין ההלכה העולמי'; הרב חזקיהו כלימי, ראש המוסדות והכולל; והרב אליהו אסולין, רב בית הכנסת.

בסיום המעמד, האציל הראשון לציון ברכות חמות לכלל המשתתפים, וכן לתלמידו ומקורבו, ר' עובדיה כלימי.

הראשל"צ הגר"י יוסף בבית הכנסת "חסדי עובדיה" (צילום: באדיבות המצלם)
