כיכר השבת
נס בארגנטינה

במהלך ביקור בחו"ל: הרב פינה את הלו"ז כדי לשכנע סרבן - וזה עבד

במהלך ביקור רשמי בארגנטינה, הגאון הרב דוד יוסף, הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, נענה לפניית רבני הקהילה – ונפגש עם סרבן גט. לאחר שעות של שכנוע, ולמחרת עם סופר גיטין – ניתן גט כדת וכדין | מקורבים: "נס של מסירות ונחישות" (חרדים)

הראשון לציון בארגנטינה (צילום: בתי הדין הרבניים)

ביטל את סדר יומו – ושחרר אישה מעגינות של 12 שנים:

ביקורו של הראשון לציון בארגנטינה קיבל תפנית חדה, כאשר הובאה בפניו פנייה מרגשת מרבני הקהילה, בנוגע לאישה עגונה למעלה מ-12 שנה. הרב יוסף הורה לדחות ביקור ממלכתי שתוכנן מבעוד מועד, וניגש ישירות למקום שהותו של הבעל המסרב.

במשך שעות ארוכות שוחח עמו הרב באופן אישי, בניסיון נחרץ לשבור את עקשנותו לאחר שיחה ממושכת, שהביאה לביטול יתר פגישותיו של הרב, התרצה הבעל. למחרת, ניתן גט כשר בנוכחות סופר גיטין, לשמחת כל המעורבים.

"אם אני הולך לבתי כלא לפגוש סרבנים – קל וחומר שכאן"

למחרת המעמד, חזר הראשון לציון ופגש שוב את הבעל – כדי לברכו ולעודדו בסביבתו תיארו את הרגע כ"נס של ממש", והדגישו כי הרב אינו מסתפק בפעולה מוסדית, אלא נוקט בגישה אישית, אמיצה ונחושה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר