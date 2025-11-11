הראשון לציון ביטל את סדר יומו – ושחרר אישה מעגינות של 12 שנים:

ביקורו של הראשון לציון בארגנטינה קיבל תפנית חדה, כאשר הובאה בפניו פנייה מרגשת מרבני הקהילה, בנוגע לאישה עגונה למעלה מ-12 שנה. הרב יוסף הורה לדחות ביקור ממלכתי שתוכנן מבעוד מועד, וניגש ישירות למקום שהותו של הבעל המסרב.

במשך שעות ארוכות שוחח עמו הרב באופן אישי, בניסיון נחרץ לשבור את עקשנותו לאחר שיחה ממושכת, שהביאה לביטול יתר פגישותיו של הרב, התרצה הבעל. למחרת, ניתן גט כשר בנוכחות סופר גיטין, לשמחת כל המעורבים.

"אם אני הולך לבתי כלא לפגוש סרבנים – קל וחומר שכאן"

למחרת המעמד, חזר הראשון לציון ופגש שוב את הבעל – כדי לברכו ולעודדו בסביבתו תיארו את הרגע כ"נס של ממש", והדגישו כי הרב אינו מסתפק בפעולה מוסדית, אלא נוקט בגישה אישית, אמיצה ונחושה