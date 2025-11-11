סערה בוותיקן: חייל ממשמר הוותיקן, שתפקידו להגן על האפיפיור, הושעה מתפקידו ונמצא תחת חקירה - לאחר שנטען כי הפנה תנועת יריקה לעבר שתי נשים יהודיות..

על פי דיווח בעיתון The Guardian, האירוע התרחש ב־29 באוקטובר, בזמן שהאפיפיור ליאו ה־14 נשא דברים בפני קהל שכלל משלחת יהודית. בין היתר הוא גינה את האנטישמיות.

אחת מהנשים, הסופרת והבמאית הישראלית מיכל גוברין, סיפרה כי השומר פנה לעברן, קרא "les juifs" (“היהודים”) וביצע לעברן תנועת יריקה.

דובר המשמר, אליה סינוטי, מסר שהשומר הושעה לאלתר וכי נפתחה חקירה פנימית: “המשמר השווייצרי דוחה בתוקף כל ביטוי של אנטישמיות או חוסר כבוד לאדם באשר הוא”.

עוד טענו בוותיקן כי על פי חקירה ראשונית נראה שהאירוע התרחש לאחר ש"התעוררה מחלוקת" סביב בקשה לצלם תמונה בעמדת שמירה.

האירוע התרחש ימים אחדים לאחר שהאפיפיור הדגיש בנאומו את מחויבות הכנסייה הקתולית להמשך הדיאלוג עם העם היהודי, וציין את Nostra Aetate – המסמך ההיסטורי משנת 1965 שבו ויתרה הכנסייה על הטענה כי היהודים אחראים למותו של ישו.