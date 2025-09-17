הריענון שכה היה נחוץ לעולם הריהוט החרדי והדתי המיושן והלא-מסתגל לסימני הזמן, נראה שהגיע ובענק - והכל בסניף החדש של חנות הרהיטים 'מילאנו מעצבים איכות' - שהוקם ביוזמת שלושה חרדים צעירים ונמרצים - חסידי חב"ד מצפת.

לקראת חגי תשרי המשמשים ובאים, 'כיכר השבת', יצא לראות על מה הרעש הגדול וגם בדק, האם 'ההייפ' סביב חנות הריהוט החדשה אכן מוצדק, או שסתם מדובר במתקפת יח"צ בלתי מבוקרת.

אם אתם לא חיים איתנו, בוודאי לא שמתם לסניף החדש של חנות הרהיטים בירושלים שכבשה את המגזר ולא רק, לנו זה תפס את תשומת הלב כאשר ראינו את מיטב הידוענים - דתיים וחילונים מגיעים לחנות ורוכשים רהיטים במיטב כספם.

אמנם יש חנויות רהיטים רבות וותיקות הנמצאות איתנו כבר שנים רבות, אך עדיין הכל מרגיש אותו דבר ונדמה שבכל חנות יש את אותם רהיטים במודלים שונים, אך אנחנו חושבים לאחר סיור ארוך ומקיף, ש'מילאנו מעצבים איכות' הצליח לתפוס קונספט חדשני ועדכני, משהו שעוד לא היה קיים בשוק הריהוט בישראל ובוודאי לא בציבור החרדי, כאשר הדגש הוא גם על המחיר הנוח.

בביקור שערכנו בחנות החדשה, היפה והמרווחת ברחוב יד חרוצים 16 בתלפיות שבירושלים, התחלנו להבין אט-אט מה גורם לאנשים להתחדש במיטב הקולקציה האופנתית וזאת מבלי לשבור חסכונות או לקחת הלוואות, כדי להציב בביתם את הריהוט המעודכן והמרהיב ביותר.

הכורסאות, הפוטלים, הספות, פינות האירוח, פינות אוכל, ריהוט חוץ, השולחנות המיוחדים, הריהוט המיוחד לחדר השינה ועוד ועוד, הם מוצרים ייחודיים אותם לא תמצאו בשום מקום אחר, אולי באחת מחנויות רהיטי העילית באיטליה או בצרפת, אבל כמובן לא כאלו שמותאמות במיוחד למגזר החרדי והדתי.

איך הכל התחיל?

לפני מספר שנים, החליטו שלושה חסידי חב"ד להקים חנות רהיטים ייחודית, הם חיפשו קונספט שעדיין לא קיים בשוק, כלומר שכל פנטזיה או חלום שיש לאישה, או למשפחות בנוגע לריהוט הביתי שלהם, יהיה בחנות.

את החנות הראשונה הם פתחו בראשון לציון, ממש מול איקאה. אנקדוטה מעניינת שנחשפנו אליה במהלך השיחה עם המנהלים היא, שהחבר'ה הצעירים האלו חסכו שקל לשקל, כדי להגדיל את הפעילות, לשכור עוד מעצבים ולקנות עוד רהיטים, ולכן את ארוחת הצהריים שלהם באמצע יום עבודה קשה, הם היו אוכלים בחנות הכביכול מתחרה 'איקאה', כדי לחסוך כסף.

ואכן, האמביציות הבלתי נדלות של החברה הצעירים הללו הובילה אותם רחוק והם הצליחו לפתח ולשכלל את החנות שלהם עד כדי אומנות ובזמן האחרון הם פתחו כאמור את חנות הדגל שלהם באיזור התעשייה בתלפיות בירושלים.

על פי הבדיקה שלנו, המקום נהפך לאבן שואבת עם מאות לקוחות שהגיעו מפה לאוזן, כאשר אנחנו בביקור החפוז שלנו במקום כבר הספקנו לראות במקום פוליטיקאים, אושיות רשת מוכרות, מפורסמים ועוד שבאו לרכוש את הרהיטים שלהם בחנות הכי טרנדית שיש.