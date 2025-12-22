מכונת התעמולה הטורקית עובדת שעות נוספות אל מול הכינוס של ישראל, יוון וקפריסין בירושלים. העיתון הטורקי הנפוץ "Türkiye" הקדיש לכך את השער שלו, ובו איור סמלי המציג את בנימין נתניהו, והמנהיגים של יוון וקפריסין כדמויות מפוסלות בחול תחת הכותרת הלעגנית "טירת החול בים התיכון".

השימוש בפיסול בחול נועד להעביר מסר ביקורתי לפיו הברית הזו היא אשליה שברירית וזמנית שתישטף על ידי הגלים בכל רגע.

אולם, מאחורי הניסיונות לגמד את המפגש, מסתתרת דאגה עמוקה מהחימוש הישראלי המאסיבי של יוון. צבא יוון נערך למבצעיות מלאה של מערכות הטילים הישראליות SPIKE NLOS באיים האגאיים ובגבול עם טורקיה. מדובר בטילים "חכמים" בעלי דיוק קטלני לטווחים של עד 32 קילומטרים, המסוגלים לפגוע במטרות נסתרות מעבר לקו הראייה. עסקת הענק, בשווי של כ-758 מיליון דולר, נתפסת כצעד שמשנה את מאזן הכוחות האסטרטגי באזור.

בפסגה בירושלים, המנהיגים ידונו בהעמקת שיתוף פעולה ביטחוני ואנרגטי, במטרה לחזק את הקשרים האסטרטגיים מול האגרסיביות הטורקית. בנוסף, לפי דיווחים בטורקיה, ישראל הציעה ליוון להצטרף ל"כוח משימה" מיוחד ברצועת עזה. המדינות שוקלות גם הקמת יחידת התערבות מהירה משותפת שתספק מענה לאיומים אזוריים.

הנשיא הטורקי, רג'פ טאיפ ארדואן, לא נותר חייב. בטקס חניכת צוללות וכלי שיט בלתי מאוישים חדשים, הוא שיגר אזהרה חריפה וקבע כי "טורקיה לא תאפשר הפרה של זכויותיה" בים. ארדואן ממשיך לקדם את דוקטרינת "המולדת הכחולה" השואפת להרחיב את השליטה הטורקית בים התיכון, ורואה בברית הישראלית-יוונית איום ישיר על שאיפות אלו.