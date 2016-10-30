יו"ר פורום הבכירים חושף את המקומות בהם הדיפ-סטייט שולטים בנבחרי הציבור שלנו | האם טראמפ צודק בכך שלכל אחד יש עבר בעייתי? | הניסיון של המחבלים להתחמק מחיסול והשאלה שנשאל הרב זילברשטיין על ניתוח קוסמטי | איך תהפכו לחוקרי מז"פ ותגלו איזה ילד עשה את הנזק בבית (דבר ראשון)
בבנייני האומה בירושלים נפתח אמש 'פורום המנהלים' של עיתון 'המודיע'. בפני המשתתפים הופיעו בין היתר סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, השר בוגי יעלון, השר אלי ישי, השר אריאל אטיאס, כאשר הפוליטיקאים החרדים תקפו בחריפות את ראש הממשלה בשל גזירת גיוס בני הישיבות. בשעות הערב התקיים פאנל מיוחד בנושא הדיור. היום, בשעות הערב ינעל הפורום במושב נעילה מיחד. צילומים: משה גולדשטיין ואלי קובין
המאבק על גיוס בני הישיבות מתחמם, והפוליטיקאים החרדים ממשיכים במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה ונגד ח"כ פלסנר. אמש, שר הפנים אלי ישי, תקף את פלסנר ואמר כי "טרתו של פלסנר היא להוקיע את עולם התורה", ותהה על אחוזי הגיוס שדורש פלסנר בציבור החרדי לעומת אלו של הציבור החילוני. צפו (חרדים)
פורום המנהלים של עיתון "המודיע" הגיע אמש לקיצו. ביום החותם של הוועידה נאם ראובן אדלר, אסטרטג מפלגת "קדימה" בבחירות האחרונות והאיש שהכתיר במו ידיו את ראשי ממשלות ישראל בעשור האחרון. היה לו מסר ברור לחרדים: "לא לחשוש מההסתה" (בכיכר)
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן גילה בוועידת המנהלים של "המודיע" כי הזמין מחקר מקיף על קרינת הסלולרי. "אני לא מתכוון להירתע ממאבק בחברות הסלולר והתקשורת", הצהיר. הוא סיפר כי ראה במו עיניו אדם שנפטר כתוצאה מהקרינה. צלם "כיכר השבת", עוזי ברק, מגיש תיעוד ענק מהוועידה. סיקור מיוחד (בכיכר)