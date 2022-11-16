יו"ר פורום הבכירים חושף את המקומות בהם הדיפ-סטייט שולטים בנבחרי הציבור שלנו | האם טראמפ צודק בכך שלכל אחד יש עבר בעייתי? | הניסיון של המחבלים להתחמק מחיסול והשאלה שנשאל הרב זילברשטיין על ניתוח קוסמטי | איך תהפכו לחוקרי מז"פ ותגלו איזה ילד עשה את הנזק בבית (דבר ראשון)
יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופסור חגי לוין, חושף בריאיון מקיף את המציאות כפי שכנראה לא הכרנו • הלוביסטים, קשרי הון שילטון ולמי יש אינטרס שלא יורידו את המס על השתיה המתוקה? • הרכיב החיוני שהילדים שלנו לא מקבלים בגלל בעלי האינטרסים • והסיפור העצוב עם האבא שנאלץ לכרות את רגלו • צפו בריאיון (הכלכלית)
השיטה לגנוב ממכם מאות שקלים - כשאתם בכלל חושבים שהרווחתם • קריסת בורסת הקריפטו והחרדי שהפסיד מיליונים • למה אנחנו משלמים בישראל על כוס תה - פי 5 מהעולם ומי החמדנים? • וגם, למה העלות האמיתית של פחית קולה היא 100 שקל ואיך תסדרו את חשבון הבנק שלכם בדקה • צפו בתוכנית (כלכלה)
דיפלומט, סנו, טרה, גד ועוד מעלים את המחירים בראשון בנובמבר - יום הבחירות | במסגרת התוכנית הכלכלית, יצא אברומי לינשה לרחובות לשאול אתכם האם יש צדק? מה אתם חושבים על העיתוי והאם הבוחרים יתנקמו בפוליטיקאים? (הכלכלית)