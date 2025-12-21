כיכר השבת
מלחמת העולם הרביעית?

עם חיצים וקשת: קרב השבטים בפפואה גינאה החדשה מטריף את הרשת | צפו

תיעוד ויראלי עדכני מפפואה גינאה החדשה מציג קרבות חץ וקשת מטורפים בין לוחמים המצוידים בסמארטפונים | הסכסוכים על חזירים ומאבקי שליטה במכרות זהב, שברשת כבר הכריזו בהומור על "מלחמת העולם הרביעית" (חדשות בעולם)

קרב החיצים בפפואה גינאה החדשה (צילום: רשתות חברתיות)

בעוד העולם המערבי עסוק במלחמות כטב"מים ולוחמת סייבר, סרטון יוצא דופן מהשבוע האחרון חושף מציאות אחרת לגמרי בפפואה גינאה החדשה. במקום רובי סער מודרניים, הלוחמים השבטיים נלחמים בקשתות וחיצים.

הסרטון מציג קרב מטווח קצר של כ-20 מטרים, שבו הלוחמים נראים מתחמקים מחיצים. חלקם אף הרכיבו מצלמות GoPro על הראש כדי לתעד את הלחימה בגוף ראשון.

מאחורי המראה המיושן מסתתרת מציאות מורכבת של סכסוכים שבטיים ארוכי שנים. מחלוקות על קרקעות, נקמות דם משפחתיות וויכוחים על כבוד הקבוצה, חזירים שהובטחו בתמורה לנישואי בת ולא נמסרו, ומאבקים על מכרות זהב וזכויות ניצול משאבים - כל אלה מתערבבים בקרבות עקובים מדם.

למרות שהשבטים מחזיקים בנשק חם מודרני כמו M16 ו-AR-15, הם בוחרים לעיתים קרובות בקשתות. מדובר בלחימה טקסית שמטרתה להפגין אומץ ועוצמה מבלי להוביל לטבח המוני, אך החיצים עדיין מסוכנים ועלולים לגרום לפציעות חמורות במיוחד כשבתי חולים מרוחקים.

התגובות ברשת לא איחרו להגיע. גולשים שאלו: "האם אחרי הקשתים יבואו הפרשים?" גולש אחר אמר "לא סמארטפון אחד באופק, רק אנשים שחיים את הרגע".

השילוב המטורף בין לוחמים עם סמארטפונים בכיס לבין קשתות עץ ברחובות עירוניים מוכיח שפפואה גינאה החדשה אולי 'חדשה' אבל לא ממש עדכנית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
ממש ברבארים..
יהודי

