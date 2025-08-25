מועצת החלב הודיעה אמש (ראשון) על התנגדותה לצו של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', המאפשר את ביטול הפטור ממכס על יבוא חלב, ובמיוחד חלב מפולין. התנגדות זו מגיעה בתגובה לצו שנחתם על ידי שר האוצר, שמטרתו להתמודד עם המחסור הצפוי בחלב ברשתות השיווק, בעיקר לקראת תקופת החגים.

על פי הצו עליו חתם שר האוצר, יתאפשר ייבוא חלב בפטור ממכס למשך חצי שנה וללא הגבלת כמות. מטרת הצעד היא להפוך את ייבוא החלב למשתלם כלכלית עבור היבואנים, ובכך למנוע את התמשכות תופעת המחסור המשמעותי שנצפה לאחרונה. צו זה נחתם על רקע פעילות משותפת של משרדי האוצר, החקלאות וביטחון המזון לייבוא חלב בפטור ממכס לתקופה מוגבלת.

המחסור בחלב בתקופת החגים אינו תופעה חדשה, אלא מהווה ריטואל קבוע בישראל. כך שכמעט בכל שנה יש מחסור בחלב בחודש אוגוסט, ואחר כך בחגים. גם השנה, קיים כבר כעת מחסור נקודתי במוצרי חלב, והוא צפוי להתגבר בחגים. גל החום הוביל לצניחה חדה בתפוקת החלב, ובעקבותיו צמצמו מחלבות מרכזיות כמו תנובה, שטראוס וטרה את ייצור מוצרי חלב שונים כקוטג', שוקו וגבינות. המחסור צפוי להחריף אף יותר בחגי תשרי, עקב מיעוט ימי ייצור ועודף ביקוש.

למרבה האירוניה, משרד החקלאות מדווח כי במהלך חגי תשרי יישפכו כ-6 מיליון ליטר חלב גולמי (בגלל מיעוט ימי עבודה וכדו') בזמן שישנו צפי למחסור בשוק. ההבנה היא שהייבוא הנוכחי נתפס גם כ"מתנה לרשתות" המעוניינות לייבא חלב, למשל מפולין.

בנוסף, קיימת ביקורת על כך שהמשרדים הממשלתיים ומועצת החלב לא פעלו למנוע את המחסור בחלב מפוקח. חלק מהמחלבות צמצמו את ייצור החלב המפוקח והחלו למכור יותר "חלב מועשר" ויקר, מה שיצר מחסור בחלב הזול יותר. לא ננקטו פעולות לחייב את המחלבות להמשיך בייצור, ואף לא הוזן חלב מועשר לפיקוח, כפי שאפשר היה לעשות.

כאמור, יצרני החלב מביעים התנגדות חריפה לצו של שר האוצר. הם תיארו את ההחלטה כ"מנותקת מהמציאות וחסרת היגיון ואחריות לאומית", ואף כינו אותה "פרס לרפתני פולין על חשבון העוטף והצפון".