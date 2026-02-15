החסידות הראשונות הגיעו לאגמון החולה | תיעוד

החסידות הראשונות - צילום: עינבר שלומית רובין, קק"ל החסידות הראשונות | צילום: צילום: עינבר שלומית רובין, קק"ל 10 10 0:00 / 0:55 החסידות הראשונות ( צילום: עינבר שלומית רובין, קק"ל )

החורף אמנם לא ממש עזב, אבל האביב מתעקש שהגיע זמנו: כ-100 חסידות ראשונות הגיעו לאגמון החולה, למרות מזג האוויר הסגרירי, מייבשות את הנוצות בקרן שמש מזדמנת.

כ-600,000 חסידות יעברו בחודשים הקרובים מעל שמי ישראל. אגמון החולה-קק"ל הינו אחד מבתי הגידול החשובים בישראל ולאורך ציר נדידת הציפורים. הוא מהווה תחנת עצירה קריטית לציפורים הנודדות, הן מבחינת עושר המזון שהוא מציע למגוון המינים והן מבחינת אזור בטוח למנוחה ולאגירת אנרגיה.

החסידות הראשונות באגמון החולה ( צילום: פטאם חטיב, קק"ל )

