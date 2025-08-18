בין הזמנים אב תשפ"ה הינה תקופת חופשה מסורתית בעולם הישיבות והכוללים, המתחילה לאחר תשעה באב ונמשכת עד ראש חודש אלול. בתקופה זו, הנמשכת כשלושה שבועות, מושבתים הלימודים הסדירים במוסדות התורניים, ומאפשרים לתלמידים ולאברכים זמן למנוחה והתרעננות.

תקופת בין הזמנים מהווה הזדמנות עבור בני התורה לשלב בין מנוחה ונופש לבין המשך לימוד תורה במסגרות גמישות יותר. רבים מנצלים את התקופה לטיולים משפחתיים, ביקור קברי צדיקים, והשתתפות בפעילויות תורניות מיוחדות המאורגנות על ידי קהילות וארגונים שונים.

בתקופה זו מתקיימות פעילויות מגוונות המותאמות במיוחד לציבור החרדי, כולל אטרקציות מותאמות, טיולים מאורגנים ופעילויות לכל המשפחה. הרשויות המקומיות והעיריות נערכות במיוחד לתקופה זו, ומספקות מענה לצרכי הציבור החרדי בתחומי הפנאי והנופש.

חשוב לציין כי למרות היותה תקופת חופשה, רבים מקפידים לשמור על סדר יום תורני ולקבוע עיתים לתורה. ישיבות רבות מקיימות תכניות מיוחדות ושיעורים בשעות גמישות, המאפשרות לתלמידים לשלב בין מנוחה ללימוד תורה.