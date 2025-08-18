"אשר נשיא יחטא" הוא קונטרס הלכתי-השקפתי שחיבר הגאון רבי אברהם גורביץ' זצ"ל, מתלמידיו המובהקים של מרן ראש הישיבה הרב אלעזר מנחם מן שך זצ"ל. הקונטרס, שנכתב בשנות התשמ"ים, מהווה ניתוח ביקורתי מעמיק של השקפת עולמו ודרכו של הרבי מליובאוויטש.

הקונטרס מתמקד בסוגיות מרכזיות שעמדו במחלוקת בין הרב שך לבין חסידות חב"ד, ובפרט בנושאים הנוגעים לגישה המשיחית שהתפתחה בחב"ד בשנותיו האחרונות של הרבי מליובאוויטש. הרב גורביץ' מביא בחיבורו מקורות הלכתיים ורעיוניים המבססים את עמדתו הביקורתית.

החיבור זכה לתפוצה נרחבת בעולם הישיבות הליטאי, והפך לאחד המסמכים המרכזיים המשקפים את עמדת הזרם הליטאי בסוגיית היחס לחב"ד. הקונטרס משקף את המתח העמוק שהתקיים בין שתי התפיסות העולם - הליטאית והחסידית - בשאלות יסוד של השקפה והנהגה.

עיקר הביקורת בקונטרס מתמקדת בשאלת ההנהגה הציבורית והשפעתה על עולם התורה והיהדות החרדית. הרב גורביץ' מנתח בחיבורו את ההשלכות ההלכתיות והרעיוניות של גישות שונות בהנהגה הרבנית.