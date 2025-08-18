כיכר השבת
נושא

אשר נשיא יחטא

קונטרס הלכתי-השקפתי שחיבר הרב אברהם גורביץ', מתלמידי הרב שך, המבקר את גישתו ופעילותו של הרבי מליובאוויטש בסוגיות אמוניות ורעיוניות

"אשר נשיא יחטא" הוא קונטרס הלכתי-השקפתי שחיבר הגאון רבי אברהם גורביץ' זצ"ל, מתלמידיו המובהקים של מרן ראש הישיבה הרב אלעזר מנחם מן שך זצ"ל. הקונטרס, שנכתב בשנות התשמ"ים, מהווה ניתוח ביקורתי מעמיק של השקפת עולמו ודרכו של הרבי מליובאוויטש.

הקונטרס מתמקד בסוגיות מרכזיות שעמדו במחלוקת בין הרב שך לבין חסידות חב"ד, ובפרט בנושאים הנוגעים לגישה המשיחית שהתפתחה בחב"ד בשנותיו האחרונות של הרבי מליובאוויטש. הרב גורביץ' מביא בחיבורו מקורות הלכתיים ורעיוניים המבססים את עמדתו הביקורתית.

החיבור זכה לתפוצה נרחבת בעולם הישיבות הליטאי, והפך לאחד המסמכים המרכזיים המשקפים את עמדת הזרם הליטאי בסוגיית היחס לחב"ד. הקונטרס משקף את המתח העמוק שהתקיים בין שתי התפיסות העולם - הליטאית והחסידית - בשאלות יסוד של השקפה והנהגה.

עיקר הביקורת בקונטרס מתמקדת בשאלת ההנהגה הציבורית והשפעתה על עולם התורה והיהדות החרדית. הרב גורביץ' מנתח בחיבורו את ההשלכות ההלכתיות והרעיוניות של גישות שונות בהנהגה הרבנית.

עוד כתבות על אשר נשיא יחטא:

חדשות עם קנייטש

|
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר