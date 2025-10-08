כיכר השבת
"מכהן בתפקיד רגיש"

הקצין המשטרתי הבכיר נתפס נוהג בשכרות "שתה פי שלושה מהמותר"

קצין בכיר המשרת בתפקיד רגיש במחוז תל אביב, נתפס נוהג תחת השפעת אלכוהול, ברמה של פי שלושה מהמותר בחוק | המשטרה: "לאחר בחינת חומרי החקירה, נשקול נקיטת אמצעים מנהליים כנגד הקצין, כמקובל" (משטרה)

אילוסטרציה (צילום: Erik Marmor/Flash90)

מקרה הזוי: קצין משטרה בכיר המשרת בתפקיד רגיש במחוז תל אביב, נתפס באזור העיר נתניה כשהוא נוהג תחת השפעת אלכהול, כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות 13.

על פי הפרסום האירוע החריג התרחש, כאשר שוטרים של אגף התנועה פתחו מחסום, וביקשו מהקצין שיבצע בדיקת ינשוף. אחרי בדיקה קצרה התברר כי הבכיר במשטרה שתה אלכוהול פי שלושה מהמותר בחוק, ולמרות זאת נהג כרגיל בכביש.

בשל כך, רשיונו של הקצין המכהן בתפקיד רגיש נשלל במקום, רכבו הוחרם - והוא הושהה מתפקידו בצורה מיידית.

במשטרת ישראל התייחסו לאירוע וטענו כי "לאחר בחינת חומרי החקירה, נשקול נקיטת אמצעים מנהליים כנגד הקצין, כמקובל".

