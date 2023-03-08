קצין בכיר בפיקוד צפון התייחס לחשש הדרוזים לגורל אחיהם שמעבר לגבול והפריך השמועות על טבח קשה: "לא עשרות פצועים על הגדר ולא בית חולים שדה כמו שטענו. אני לא רואה שם טבח או משהו שקרוב לטבח" הקצין הבהיר כי ישראל לא תקח חלק בלחימה: "הסורים מקומם בסוריה והישראלים בישראל" (חדשות)
קצין בכיר בצה"ל מותח ביקורת מרומזת על המודיעין הישראלי בשל מחסור במודיעין על מקומות המסתור בהן מחביאים ארגוני הטרור בעזה את הטילים ארוכי הטווח ואומר: "אנחנו תוקפים היכן שאנו יודעים שיש רקטות כאלה" • הקצין מוסיף כי "מאז תחילת המבצע הטלנו 400 טונות חומר נפץ בפצצות על יעדי הטרור" • "לא נשאר מפקד חטיבה אחד של ארגון החמאס שיש לו בית לחזור אליו", אומר הקצין הבכיר (חדשות, צבא)