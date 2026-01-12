בעוד איראן בוערת תחת רגליו, המנהיג העליון עלי חמינאי מוצא זמן לעסוק באמנות דיגיטלית מפוקפקת ברשת החברתית.

בפוסט פרובוקטיבי שפורסם בחשבון ה-X שלו, הציג חמינאי קריקטורה של הנשיא דונלד טראמפ בתוך ארון קבורה (סרקופג) מתפורר, המעוטר בסמלים אמריקאים. חמינאי הגדיל לעשות כשהשווה את המנהיג האמריקאי לרודנים היסטוריים כמו פרעה ונמרוד, והצהיר ברהבתנות שגם טראמפ "יופל".

הציוץ המתגרה מקבל משמעות נוספת במיוחד לנוכח המציאות המדממת ברחובותיה של איראן. בזמן שחמינאי מטיף על נפילתם של "יהירים", המשטר שלו עצמו מנהל דיכוי אכזרי נגד אזרחיו; הדיווחים מהשטח מצביעים על למעלה מ-540 הרוגים ויותר מ-10,600 עצורים בגל המחאות ששטף את המדינה ב-150 הימים האחרונים.

טראמפ, שאינו ידוע באיפוקו כלפי המשטר האיראני, ציין כי איראן כבר "מתחילה" לחצות את הקווים האדומים שהציב בנוגע לטבח במפגינים. למרות שחמינאי מנסה להקרין עוצמה דרך איורים של סמלים אמריקאים מתנפצים, המציאות המדינית מספרת סיפור אחר.

טראמפ אף טען אמש (ראשון) כי האיראנים "קראו למשא ומתן", מה שגורם לאיומים המאוירים של חמינאי להיראות כלא יותר מניסיון נואש ופתטי לשמור על פנים מול תומכיו הממעיטים, בעודו רועד מהאיומים הממשיים מוושינגטון.