שירת הברבור?

"כמו הסוף של פרעה": חמינאי צייץ תמונה של טראמפ בתוך ארון קבורה

למרות האיומים מצד נשיא ארה"ב, המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי מפרסם תמונה של טראמפ בתוך ארון קבורה, בעודו מתעלם מהאזהרה של החד-משמעית של הנשיא שהצבא האמריקאי כבר "נעול וטעון" (העולם הערבי)

הציוץ המתגרה של חמינאי (צילום: מסך)

בעוד איראן בוערת תחת רגליו, המנהיג העליון עלי חמינאי מוצא זמן לעסוק באמנות דיגיטלית מפוקפקת ברשת החברתית.

בפוסט פרובוקטיבי שפורסם בחשבון ה-X שלו, הציג חמינאי קריקטורה של הנשיא בתוך ארון קבורה (סרקופג) מתפורר, המעוטר בסמלים אמריקאים. חמינאי הגדיל לעשות כשהשווה את המנהיג האמריקאי לרודנים היסטוריים כמו פרעה ונמרוד, והצהיר ברהבתנות שגם טראמפ "יופל".

הציוץ המתגרה מקבל משמעות נוספת במיוחד לנוכח המציאות המדממת ברחובותיה של איראן. בזמן שחמינאי מטיף על נפילתם של "יהירים", המשטר שלו עצמו מנהל דיכוי אכזרי נגד אזרחיו; הדיווחים מהשטח מצביעים על למעלה מ-540 הרוגים ויותר מ-10,600 עצורים בגל המחאות ששטף את המדינה ב-150 הימים האחרונים.

טראמפ, שאינו ידוע באיפוקו כלפי המשטר האיראני, ציין כי איראן כבר "מתחילה" לחצות את הקווים האדומים שהציב בנוגע לטבח במפגינים. למרות שחמינאי מנסה להקרין עוצמה דרך איורים של סמלים אמריקאים מתנפצים, המציאות המדינית מספרת סיפור אחר.

טראמפ אף טען אמש (ראשון) כי האיראנים "קראו למשא ומתן", מה שגורם לאיומים המאוירים של חמינאי להיראות כלא יותר מניסיון נואש ופתטי לשמור על פנים מול תומכיו הממעיטים, בעודו רועד מהאיומים הממשיים מוושינגטון.

1
חיסולו את משמרות המהפכ הנוכל שלטון ה רצחני בא יראו יתפורר ויברח לארץ אחרת
הכהן

