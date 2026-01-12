נפרדים בדמעות מיקיריהם שנטבחו ( צילום: רשתות איראניות )

ברחבי העולם עוקבים אחרי מחאות הענק באיראן, שנמשכות כבר שבועיים ובימים האחרונים צוברות תאוצה – ונתפסות בשלב זה כאיום מוחשי על המשטר. האינטרנט באיראן מנותק כבר יותר מ-90 שעות, ובחסות הערפל התקשרתי, כוחות המשטר טובחים במוחים ללא רחם.

עד ראייה ששוחח הלילה עם ה-BBC מעריך כי למעלה מ-10,000 בני אדם נהרגו, ומתאר שימוש ברובי AK-47, כוחות הביטחון מסתדרים בשורות ויורים במפגינים בלתי חמושים. לדבריו, גופות מונחות בערימות "כמו שקי אורז". תאגיד השידור הבריטי ציטט מקורות באיראן שאמרו כי "המצב כאן גרוע, יורים עלינו כדורים חיים. זה אזור מלחמה, הרחובות מלאים בדם, הם לוקחים גופות במשאיות". לפי בדיקת ה-BBC, בתיעודים שפורסמו סמוך לטהראן נראו כ-180 שקי גופות. במקביל, ארגון זכויות האדם HRANA דיווח כי אומתו מותם של 495 מפגינים ו-48 אנשי ביטחון במהומות ברחבי המדינה. עוד נמסר כי כ-10,600 בני אדם נעצרו במהלך השבועיים האחרונים.

בתוך כך, המשטר באיראן קרא אתמול וההמונים התייצבו להפגנות תמיכה. בשביל לגייס תמיכה ציבורית ולבלום את גל המחאות, המשטר קרא להגיע עם קוראן: "בתגובה לפגיעות האחרונות בכבוד הקוראן ובקדושי האסלאם בידי מתפרעים".

כלי התקשורת של המשטר האיראני מנצלים את הורדת השלטר על האינטרנט ומפרסמים היום תיעודים של מפגני תמיכה במשטר - בטהראן, במשהד, בכרמאן, בארדביל ועוד, בניסיון להשפיע על הנרטיב ולהראות לכאורה תמיכה ציבורית.

ירי חי במפגינים הלילה ( צילום: רשתות איראניות )

ברקע ההסלמה, שר החוץ האיראני עראקצ'י אמר הבוקר כי "מחאות הסוחרים שהחלו ב-28 בדצמבר היו שקטות ולגיטימיות בהתאם לחוקה. הממשלה החלה מיד בשיחות עם המעורבים, נקטה רפורמות והקשיבה לדרישות המפגינים. בשלב הבא גלשו ההפגנות לאלימות. ראינו חדירה של קבוצות טרור חמושות לשורות המפגינים כדי להסיט את המחאות ממסלולן המקורי".

"יש בידינו ראיות לירי שבוצע לעבר כוחות הביטחון, במטרה להגדיל את מספר ההרוגים", האשים שר החוץ. "בידינו הקלטות של הודעות קוליות שנשלחו ובהן הנחיות לפתוח באש לעבר אזרחים וכוחות הביטחון. הצהרותיו של טראמפ לגבי המחאות היו התערבות בעניינינו הפנימיים והובילו להידרדרות ההפגנות לאלימות".

עוד אמר שר החוץ האיראני כי "גורמים טרוריסטיים פגעו גם במבני ממשל, תחנות משטרה וחנויות. ברשותנו תיעודים המראים חלוקת נשק למפגינים, ובקרוב נפרסם את הודאות העצורים. השלב השלישי של ההפגנות הוא שלב של מתקפות טרור. מה שמתרחש כעת הן לא הפגנות, אלא מלחמת טרור נגד ארצנו. נפרסם הודאות של פעילים, מסמכים וראיות שמוכיחים התערבות של גורמים זרים במחאות".