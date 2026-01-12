כיכר השבת
"מקולל בגיהינום"

מפקד המיליציה בעזה לוקח אחריות: חיסלנו את הבכיר במשטרת חמאס בחאן יונס

מפקד על מיליציה שמתנגדת לחמאס בח'אן יונס, חוסאם אל-אסטל קיבל אחריות לחיסול של ראש מחלקת החקירות של ארגון הטרור באזור, מחמוד אל-אסטל | לדבריו, "הוא מקולל בגיהינום. האדם הזה בימים האחרונים הרג אנשים. אנחנו ערוכים, תורו של כל אחד מחמאס שיתקרב אלינו - יגיע" (חדשות)

הבכיר שחוסל הבוקר (צילום: רשתות ערביות)

אחרי שב האשימו את ישראל בחיסול, חוסאם אל-אסטל, המפקד על מיליציה שמתנגדת לחמאס בח'אן יונס, קיבל אחריות לפני שעה קלה על חיסול של ראש מחלקת החקירות של ארגון הטרור באזור, מחמוד אל-אסטל.

בהודעה שהוציא מפקד המיליציה נמסר כי "הוא מקולל בגיהינום. האדם הזה בימים האחרונים הרג אנשים. אנחנו ערוכים, תורו של כל אחד מחמאס שיתקרב אלינו - יגיע".

הבוקר דיווחו ב כי מחמוד אל-אסטל, ראש אגף חקירות של משטרת חמאס בח'אן יונס (דרגה המקבילה לסגן ניצב) חוסל בירי של המיליציות המתנגדות לחמאס באזור המואצי של ח'אן יונס בדרום הרצועה.

מיד לאחר החיסול, מקורות המזוהים עם מנגנוני הביטחון של חמאס האשימו כי קצין המשטרה הבכיר של חמאס, חוסל הבוקר בירי מטווח קצר בח'אן יונס על ידי מיליציית הכוחות העממיים במזרח ח'אן יונס של חוסאם אל-אסטל, ובהנחיית השב"כ הישראלי.

גם מנגנון ביטחון הפנים של חמאס אישר את חיסולו של מחמוד אל-אסטל (אבו ח'אלד). בהודעת חמאס נטען כי החיסול בוצע על ידי "כנופיות ומשתפי פעולה" המתנגדים לשלטון חמאס.

על פי הודעת משרד הפנים של חמאס, "שירותי הביטחון עוקבים אחר האירוע". בהודעה נכתב כי "חקירות ראשוניות מצביעות על כך שהירי בוצע ממכונית בה היו מספר סוכנים של הכיבוש הישראלי, בעוד ששירותי הביטחון פתחו בחקירה כדי לקבוע את נסיבות האירוע ולאתר את מבצעי הפשע".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

