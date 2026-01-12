אחרי שבחמאס האשימו את ישראל בחיסול, חוסאם אל-אסטל, המפקד על מיליציה שמתנגדת לחמאס בח'אן יונס, קיבל אחריות לפני שעה קלה על חיסול של ראש מחלקת החקירות של ארגון הטרור באזור, מחמוד אל-אסטל.

בהודעה שהוציא מפקד המיליציה נמסר כי "הוא מקולל בגיהינום. האדם הזה בימים האחרונים הרג אנשים. אנחנו ערוכים, תורו של כל אחד מחמאס שיתקרב אלינו - יגיע".

הבוקר דיווחו בעזה כי מחמוד אל-אסטל, ראש אגף חקירות של משטרת חמאס בח'אן יונס (דרגה המקבילה לסגן ניצב) חוסל בירי של המיליציות המתנגדות לחמאס באזור המואצי של ח'אן יונס בדרום הרצועה.

מיד לאחר החיסול, מקורות המזוהים עם מנגנוני הביטחון של חמאס האשימו כי קצין המשטרה הבכיר של חמאס, חוסל הבוקר בירי מטווח קצר בח'אן יונס על ידי מיליציית הכוחות העממיים במזרח ח'אן יונס של חוסאם אל-אסטל, ובהנחיית השב"כ הישראלי.

גם מנגנון ביטחון הפנים של חמאס אישר את חיסולו של מחמוד אל-אסטל (אבו ח'אלד). בהודעת חמאס נטען כי החיסול בוצע על ידי "כנופיות ומשתפי פעולה" המתנגדים לשלטון חמאס.

על פי הודעת משרד הפנים של חמאס, "שירותי הביטחון עוקבים אחר האירוע". בהודעה נכתב כי "חקירות ראשוניות מצביעות על כך שהירי בוצע ממכונית בה היו מספר סוכנים של הכיבוש הישראלי, בעוד ששירותי הביטחון פתחו בחקירה כדי לקבוע את נסיבות האירוע ולאתר את מבצעי הפשע".