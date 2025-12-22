מחקר חדש: האם גבינות שמנות ושמנת יכולות להגן על בריאות המוח?

מחקר חדש ומקיף שפורסם בכתב העת הרפואי Neurology, של האקדמיה האמריקאית לנוירולוגיה, חושף קשר מעניין בין התזונה שלנו לבין בריאות המוח בגיל השלישי. הממצאים מצביעים על כך שאכילת גבינות שמנות (כמו צ'דר, ברי וגאודה) ושמנת עתירת שומן עשויה להיות קשורה לסיכון נמוך יותר לפתח דמנציה.

הממצאים העיקריים: פחות דמנציה בקרב חובבי הגבינות

החוקרים מצאו כי אנשים שצרכו כמויות מסוימות של מוצרי חלב עתירי שומן נהנו מסיכון מופחת לתחלואה, בהשוואה לאלו שנמנעו מהם:

גבינות שמנות: צריכה של 20 גרם ומעלה ביום (כמות השווה בערך לחצי פרוסה או מעט גבינה מגורדת) הייתה קשורה לסיכון נמוך ב-13% לפתח דמנציה. מדובר בגבינות המכילות מעל 20% שומן.

צריכה של 20 גרם ומעלה ביום (כמות השווה בערך לחצי פרוסה או מעט גבינה מגורדת) הייתה קשורה לסיכון נמוך ב-13% לפתח דמנציה. מדובר בגבינות המכילות מעל 20% שומן. שמנת: צריכה של 50 גרם ומעלה של שמנת עתירת שומן ביום נקשרה לסיכון נמוך ב-16% לפתח דמנציה.

איך זה עובד? לא רק שומן

ד"ר אמילי סונסטדט מאוניברסיטת לונד בשוודיה, אחת החוקרות במחקר, מסבירה כי הממצאים קוראים תיגר על ההנחה שכל מוצרי החלב השמנים מזיקים למוח. "המחקר שלנו מציע שאנשים שאכלו יותר גבינה שמנה היו בסיכון מעט נמוך יותר לדמנציה בהמשך חייהם", אמרה ל-Medical News Today.

ההסבר האפשרי אינו נעוץ רק בשומן עצמו. גבינה היא מזון מותסס המכיל שילוב ייחודי של חלבונים, מינרלים וויטמינים (כגון ויטמין K2). תהליך התסיסה יוצר פפטידים ביו-אקטיביים שעשויים להשפיע לטובה על בריאות כלי הדם ועל מסלולים מטבוליים הקשורים לבריאות המוח. בנוסף, החוקרים מציינים כי רבים ממקרי הדמנציה קשורים לפגיעה בכלי דם קטנים במוח, ולכן גורמים התומכים בבריאות כלי הדם (כמו שנצפה במחקרים קודמים על גבינה ומחלות לב) עשויים להגן גם על המוח.

פרטי המחקר

המחקר עקב אחר 27,670 משתתפים בשוודיה במשך תקופה ממוצעת של 25 שנה. גיל המשתתפים הממוצע בתחילת המחקר היה 58. במהלך המעקב, 3,208 אנשים פיתחו דמנציה.

נתון מעניין נוסף שעלה הוא הקשר הספציפי לסוגי דמנציה: הקבוצה שצרכה יותר גבינה שמנה הראתה סיכון נמוך ב-29% לפתח דמנציה וסקולרית (הקשורה לכלי הדם). הקשר לאלצהיימר היה חלש יותר ונצפה רק בקרב משתתפים שלא נשאו את הגן APOE e4, המהווה גורם סיכון למחלה.

לעומת זאת, לא נמצא קשר בין סיכון לדמנציה לבין צריכת מוצרי חלב דלי שומן, חמאה או חלב מותסס (כמו קפיר).

מומחים מסייגים: זה לא "מזון על"

מישל רותנשטיין, דיאטנית המתמחה בתזונה מונעת לבעיות לב (קרדיולוגיה) שלא הייתה מעורבת במחקר, מציינת כי הממצאים מסקרנים אך לא מפתיעים לחלוטין. לדבריה, היתרון הבריאותי עשוי לנבוע מכך שהגבינה מחליפה בתפריט מזונות פחות בריאים, כמו בשר אדום מעובד, ולא בגלל שהגבינה עצמה היא "תרופת פלא".

חשוב לזכור כי מדובר במחקר תצפיתי המראה קשר סטטיסטי (אסוציאציה) ולא סיבתיות. כמו כן, המחקר נערך בשוודיה, שם תרבות האכילה שונה (למשל, גבינה נאכלת לרוב קרה ולא מבושלת או מומסת כמו בארה"ב).

השורה התחתונה

החוקרים מדגישים כי אין המלצה להגדיל את צריכת הגבינה באופן גורף. עם זאת, הממצאים מראים שצריכה מתונה של גבינות שמנות יכולה להשתלב בתזונה בריאה ואינה בהכרח מזיקה למוח, בניגוד למה שנהוג היה לחשוב בעבר (כמו בדיאטת MIND שהמליצה להגביל גבינות). הדגש נשאר על דפוסי תזונה כוללים ובריאים, כמו התזונה הים-תיכונית, העשירה בירקות, פירות, דגנים מלאים ושומנים בריאים.